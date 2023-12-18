Втрата Мар'їнки несе серйозну загрозу, а на Херсонщині ЗСУ розширяють плацдарм, — аналіз експерта

Горлівські терикони на Донеччині дуже важливі для ЗСУ у майбутньому, але утримувати їх зараз без лінії укріплень нереально, зазначає ветеран АТО та експерт Євген Дикий.

Втрата Мар'їнки у Донецькій області несе більші загрози для українського фронту, ніж відхід від Авдіївки, адже втрата Авдіївки на Донеччині не несе ризики прориву фронту, а лише його вирівнювання. Втрата Мар'їнки може призвести саме до прориву. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів ветеран АТО та експерт Євген Дикий.

За словами ветерана, за Мар'їнкою йде відразу вихід до Курахового, що означає вихід в оперативний простір і несе загрозу нашим ближнім тилам. І якщо встане питання куди кидати резерви, то на думку Євгена Дикого, це буде саме Мар'їнка.

"Важливість Авдіївки більшою мірою політична, — зазначає експерт. — Більш важливою у військовому плані є саме оборона Мар'їнки".

Що стосується териконів Горлівки, то на думку Євгена Дикого, вони важливі в аспекті можливості контролювати логістичні та промислові шляхи та об'єкти окупантів на Донецькому напрямку. За його словами, війна на Донбасі чимось схожа з війною в горах, де хто вищий — той і має перевагу.

"Саме з териконів йде найкращий простріл по ворогові, — зазначає ветеран АТО. — Саме тому іноді немає потреби контролювати самі населенні пункти. якщо ти контролюєш важливі висоти".

І хоча горлівські терикони дуже цікаві ЗСУ, але утримувати їх зараз без суцільної лінії укріплень під териконами є нереальною задачею, зазначає фахівець. Ізольована група військових без надійного тилу та захисних укріплень внизу довго там просто не протримається і якщо обривається логістика, то треба відступати.

Але Євген Дикий поділився й оптимістичною інформацією про ситуацію у Кринках на лівому березі Дніпра, де на Херсонщині ЗСУ облаштовують широкий бойовий плацдарм. Там вдалось організувати оперативну логістику і для російських окупантів там склалась дуже небезпечна ситуація.

"На своїй "Прямій лінії" президент РФ Путін аж п'ять разів згадав незнайоме для росіян українське село Кринки на рівні з "ісконно російською" Одесою, — акцентує ветеран. — Це говорить про проблему, якою є цей плацдарм ЗСУ для армії РФ".

Навіть пропутінські військкори вже відверто називають ситуацію там "боями на Херсонсько-Кримському напрямку", зазначає Євген Дикий. Тому що ціна питання успіху ЗСУ у майбутньому стане вихід до Перекопа, що відріже Крим від логістики землею.

За інформацією експерта, ЗСУ вже встановили вогневий контроль над трасою, що з'єднує Крим з Мелітополем. Наступним важливим кроком повинен бути вихід Сил оборони України до Північно-Кримського каналу, щоб вже більш серйозно окопатись та збудувати масивну лінію оборони.

Звичайно, ворог розуміє всю загрозу від плацдарму тому вже намагався відкинути українські війська в Дніпро, але, за словами Євгена Дикого, це закінчилось нищівною поразкою армії РФ і 104 повітряно-десантної дивізії фактично не існує. Але, каже експерт, звичайно ворог не припинить цих спроб, тому говорити про глобальний успіх на цій ділянці фронту ще зарано.

Повний випуск розмови з Євгеном Диким незабаром буде опублікований на YouTube-каналі Фокусу.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ можуть залишити Авдіївку ще до Нового року. Експерт Євген Дикий розповів про основні причини.