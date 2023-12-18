За ними плакати не будуть: армію РФ поповнять "зеки", мігранти та окуповані українці (відео)

На думку аналітика Дмитра Снєгірьова, у РФ великий запас для "м'ясних штурмів", а Путін напружує ситуацію на півночі України.

Сумісні навчання по перевірці ППО в Білорусі є свідченням того, що Путіна хоче максимально розтягнути українські сили від небезпечних для армії РФ ділянок фронту, а також створити напруження по всій лінії українсько-білоруського та українсько-російського кордонів на півночі. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив військовий експерт Дмитро Снєгірьов.

Путін не даремно, на думку експерта, натякав на своїй так званій "Прямій лінії" про лінію фронту у 2000 км, маючи на увагу загострення ситуації на півночі. Адже саме там активно почали свою діяльність диверсійно-розвідувальні групи окупантів.

"План в агресора досить простий — відтягнути українські сили на ці ділянки й унеможливити перекидання резервів ЗСУ в точки можливого прориву ворога, — зазначає фахівець. — І хоча українська розвідка і розвідка партнерів говорить про 450 тисяч окупантів на наших територіях, проте Путін заявив про 600 тисяч".

Такі заяви зовсім не дрібнички, вважає Дмитро Снєгірьов, адже Україні доведеться витрачати чималі кошти та час на поліпшення другої та третьої лінії оборони на північних напрямках (Чернігівська, Сумська та Київська області), і це буде заважати та гальмувати створення відповідного захисту на вугледарському напрямку, наприклад, куди зараз активно рвуться окупанти.

Хоча на цей час, за твердженням аналітика, на території білорусі не зафіксовано великої кількості військ армії РФ, треба бути готовим і до подібного наступу з півночі й ЗСУ вже активно поліпшує оборону. Тут ще треба звернути увагу на готовність Путіна "грати у довгу", тобто не припиняти активних бойових дій попри втрати чи затрати, акцентує експерт.

Загальний мобілізаційний ресурс РФ складає 10-12 мільйонів осіб, а підготовлений мобілізаційний ресурс складає 1,7 мільйона згідно з відкритими джерелами, каже Дмитро Снєгірьов. Але оголосити тотальну мобілізацію Путін може тільки за умови повномаштабних бойових дій на території Росії.

Тому, на думку аналітика, Путін і далі буде використовувати три сегменти для поповнення армії:

"зеків" (які мають право підписувати контракти з Міноборони РФ, а таких по тюрмах в Росії налічується близька 600 тисяч);

мобілізовані на окупованих територіях (ще у 2022 році було мобілізовано 65 тисяч осіб);

трудові мігранти (зараз у РФ їх перебуває близька 1,8 мільйона);

ПВК, які забов'язані підписувати контракт з Міноборони РФ (ресурс понад 100 тисяч осіб).

Ці три категорії, за якими в самій Росії ніхто плакати не буде, вважає експерт, тому величезні втрати через "м'ясні штурми" не викличуть обурення суспільства.

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