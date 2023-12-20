"Тримають тил": як експерти оцінили роботу у 2023 році чиновників, відповідальних за економіку

Профільні експерти поділилися своєю думкою про роботу українських міністрів і топменеджерів в умовах повномасштабної війни.

Фокус склав Рейтинг міністрів України, куди увійшли глави низки відомств. Зокрема, профільні експерти дали оцінку діяльності чиновників і топменеджерів компаній, відповідальних за постачання та економіку.

Роботу міністрів і глав неурядових відомств оцінювали за 10-бальною шкалою. Загальну суму балів за кожним фігурантом рейтингу було поділено на кількість експертів.

За підсумком рейтинг чиновників, відповідальних за постачання та економіку за версією Фокуса має такий вигляд:

віцепрем'єр-міністр з питань відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков — 8 балів;

голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький — 8 балів;

міністр фінансів України Сергій Марченко — 7 балів;

голова Національного банку України Андрій Пишний — 7 балів;

міністр аграрної політики і продовольства України Микола Сольський — 7 балів;

міністр економіки України Юлія Свириденко — 5 балів;

міністр енергетики України Герман Галущенко — 4 бали;

міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин — 4 бали.

Олександр Кубраков

Віцепрем'єр-міністр з питань відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков отримав одну з найвищих оцінок — 8 балів. Експерти вказали на досягнення Кубракова в галузі логістики, відновлення критичної інфраструктури на звільнених територіях, а також функціонування портів і зернового коридору.

Водночас голова правління ради Центру реформ транспортної інфраструктури України Володимир Наумов вказав на те, що відомство Кубракова не змогло запобігти і належним чином відреагувати на блокування кордону з боку польських перевізників.

Володимир Кудрицький

Середній бал голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького також становив 8 балів. Аналітик з енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокоп вказав на те, що в "Укренерго" багато зробили для стабілізації енергопостачання в умовах російських атак.

Компанія посприяла збільшенню технічних можливостей для імпорту електроенергії, а також активно залучала кредитні та грантові ресурси з-за кордону для відновлення інфраструктури.

Сергій Марченко

Роботу міністра фінансів України Сергія Марченка експерти в середньому оцінили в 7 балів. У заслугу відомства поставили виконання всіх видатків бюджету та ефективну роботу з іноземними дипломатами та чиновниками.

При цьому експерт економічних програм Українського інституту майбутнього Данило Монін вказав на запізніле звернення уваги на дисбаланси державного та місцевих бюджетів. Міністра також критикують за невирішене питання з блокуванням податкових накладних, а також повернення довоєнних податків і податкових перевірок бізнесу.

Андрій Пишний

Діяльність голови Національного банку України Андрія Пишного експерти оцінили в 7 балів. До досягнень НБУ віднесли підтримку цінової та курсової стабільності, зниження облікової ставки, відкритість до комунікації з ринком, а також злагодженість у роботі з Міністерством фінансів і МВФ.

Водночас експерти суперечливо поставилися до рішення перейти до керованої гнучкості курсу гривні. Критиці також була піддана політика НБУ щодо збереження занадто високих ставок за основними операціями з банками після зниження облікової ставки до 16%.

Микола Сольський

Середня оцінка роботи міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського також склала 7 балів. Експерт СБ Оксана Руженкова вважає, що розв'язання проблем з експортом зерна — це винятково заслуга глави відомства.

При цьому експерти вказують на відсутність реальних кроків у сфері розмінування полів. За їхніми словами, аграрії продовжують розв'язувати цю проблему власним коштом, а у відомстві тільки відбуваються зустрічі та дискусії, присвячені цьому питанню.

Юлія Свириденко

Роботу міністра економіки України Юлії Свириденко було оцінено на 5 балів. Експерти констатували відсутність стратегічного бачення розвитку економіки та конкретних досягнень глави відомства у 2023 році.

Голова Комітету економістів України Андрій Новак також критично висловився про рішення Мінфіну щодо скасування пільг для підприємців, запроваджених після початку повномасштабної війни.

Герман Галущенко

Міністр енергетики України Герман Галущенко отримав від експертів лише 4 бали. Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко сказав Фокусу, що міністерство імітувало діяльність замість того, щоб робити реальні кроки зі стабілізації ситуації на енергетичних ринках.

"Вони захопилися глобальними нереалістичними проєктами на кшталт малих модульних реакторів, будівництва блоків АЕС, на які просто немає грошей", — додав експерт Інституту енергетичних досліджень Юрій Корольчук.

Олександр Камишин

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин також набрав лише 4 бали. На думку експертів, від діяльності відомства "ні холодно ні жарко", оскільки з моменту створення воно не має чітко окресленої сфери відповідальності.

"Ні провалів, ні досягнень", — зазначив ексміністр палива та енергетики Юрій Продан.

Повний Рейтинг Фокусу "Уряд воєнного часу. Як впорався Кабінет міністрів зі своєю роботою у 2023 році" читайте за посиланням.