Знищать аеродроми та склади окупантів: як дрони-камікадзе "Коса" та "Кобра" допоможуть ЗСУ (відео)

БПЛА-камікадзе, якщо їх поставити в масове серійне виробництво, дозволять отримати паритет з атаками Shahed, зазначає військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Український дрон-камікадзе AQ 400 Scythe ("Коса") не можна назвати аналогом Shahed, тому що це не копія, до того ж бойова частина вітчизняного дрона більш масивна і сягає 70 кг, а дальність польоту до 900 км. І хоча це дешевий безпілотник варто знати, наскільки складна в ньому використовується електроніка і наскільки він може протистояти ворожим засобам радіоелектронної боротьби. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив військово-політичний оглядач та аналітик "Інформаційного спротиву" Олександр Коваленко.

На користь "Коси" грає вартість від $15 до $30 тисяч і його дійсно можна швидко поставити на серійне виробництво, зазначає експерт. Це означає, що ЗСУ зможе накопичувати не десятки, а сотні цих дронів щомісяця.

"Масове виробництво подібних дронів допоможе ЗСУ встановити з росіянами паритет за кількістю дронів-камікадзе подібного типу і кількості нальотів на місяць по ворожій території, — акцентує аналітик. — А може допомогти навіть перегнати окупантів, адже по співвідношенню ціна-якість українські дрони-камікадзе "Коса" кращі, ніж Shahed 131/136".

Крім того, Олександр Коваленко звернув увагу і на український дрон "Кобра", який є хоч не таким далекобійним за "Косу", але вартістю всього у $2 тисячі. Цей безпілотник близькою та середньої дальності дії (до 300 км) може використовуватись не на фронті, бо там висока щільність систем РЕБ, а для ударів по близькому тилу противника.

Український дрон "Кобра" Фото: Telegram

"Цей дрон чудово підійде для враження складів боєприпасів чи аеродромів з авіацією, — зазначає експерт. — особливо чутливі дол подібного ураження гелікоптери та винищувачі, що стоять на аеродромах. Просто треба розуміти, наскільки вигідно вдарити безпілотником за $2 тисячі по винищувачу вартістю декілька мільйонів".

Повна розмова з аналітиком Олександром Коваленком невдовзі буде опублікована на Youtube-каналі Фокуса.

Фокус раніше писав про ідею Міноборони України компенсувати дронами дефіцит артилерійських снарядів. Експерти впевнені, що БПЛА можуть лише доповнити роботу артилерії, але не замінити її.