НАТО наближається: Путін хоче переговорів, бо не досяг жодної цілі щодо України, — політолог (відео)

Росія попросту зав'язла в Україні та, не маючи можливостей досягнути своїх глобальних цілей, не може йти далі, атакуючи Польщу й держави Балтії, каже політолог Антон Кучухідзе.

Ухвалення Данією рішення дати дозвіл на розміщення баз США на своїй території сигналізує про те, що РФ своїм нападом на Україну тільки наближає НАТО до своїх кордонів, а українці консолідувалися. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів політолог Антон Кучухідзе.

"Щодо самої України, то для неї навіть прибрали необхідність ПДЧ, план до членства в НАТО, — каже експерт. — А переговори до членства України в ЄС ідуть усе активніше".

Політолог акцентує, що все лояльне проросійське населення в Україні або виїхало в РФ, або принципово змінило позицію. Українська мова стала дійсно об'єднувальним фактором, і її позиції значно посилилися в суспільстві, бо людям стало огидно спілкуватися в соціумі мовою окупантів.

"Навіть лідер РФ, президент Путін, тепер розшукується Міжнародним трибуналом, що було тільки стосовно тиранів африканських країн, — акцентує Антон Кучухідзе. — Усі стратегічні цілі окупантів провалені, окрім тимчасового захоплення частини території".

На думку фахівця, Росія попросту зав'язла в Україні та, не маючи можливостей досягнути своїх глобальних цілей, не може йти далі, атакуючи Польщу й держави Балтії. А ще одним стратегічним програшем Путіна є трансформація західної та європейської політики на передачу Україні зброї та заяв про те, що саме Україна відстоює інтереси Європи на полі бою, бо ЄС чітко розуміє, що загроза Україні — це загроза для всієї Європи.

"Росії дуже потрібні переговори попри те, що вона нібито перелаштувалися на воєнні рейки, — каже Антон Кучухідзе. — Але через ізоляцію та вимушені закупівлі за сірими схемами їхня економіка дійсно страждає".

Тому, якщо дійсно все це розкласти на реальну ситуацію, зазначає експерт, то Росія, окрім погрозливих і пустих за своєю суттю слів, ні на що не здатна. Просто треба нагадати, що однією з головних вимог окупантів було повернення НАТО до кордонів 1997 року, підсумовує експерт.

Раніше Фокус писав, що Україна створила проблеми для флоту РФ. Він тепер не запускає свої ракети "Калібр", а експерт назвав можливі причини.