"Засліпили" очі окупантів: експерт про атаку по Центру космічного зв'язку РФ (відео)

Тепер багато підрозділів агресора залишились без розвідданих та надійного зв'язку, який працює в будь-яку погоду, каже військовий аналітик Олексій Гетьман.

Усі атаки окупантів ракетами та авіацією з району Криму не можуть обійтись без підтримки космічних військ у плані розвідки, координації та шифрованого зв'язку, тому пошкодження Центру космічного зв'язку в окупованому Криму є вкрай важливим для ЗСУ. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив ветеран російсько-української війни, майор запасу, військовий аналітик Олексій Гетьман.

І хоча, за словами експерта, неможна сказати, що подібним ударом ЗСУ повністю "засліпили" ворога, але нанесли йому дуже чутливий удар. Адже тепер багато підрозділів залишились без розвідданих та надійного зв'язку, який працює в будь-яку погоду. До того значно ускладнилось передавання найважливішої військової інформації, що є критичним під час війни.

"Найімовірніше це вдала робота наших СБУ та ГУР, — зазначає ветеран. — Могли б обрати ціллю щось простіше, але уразили дійсно важливий об'єкт і тепер окупантам доведеться передавати секретну та оперативну інформацію методами минулого століття — дротовим зв'язком".

За словами Олексія Гетьмана, Україні вдалось відігнати ракетоносії окупантів від Криму до Новоросійська, і хоча вчора в акваторії з'явився один корабель з носієм ракет "Калібрів", агресор відчуває важкість саме із завантаженням ракет в інших портах, куди довелось тікати.

"Росіяни намагаються побудувати в порту Новоросійська таку ж саме лінію для завантаження ракет, яка була у Криму, але це складний процес, — наголошує майор запасу. — Можливо ці роботи просуваються, раз вийшов перший човен, але для атаки лише одного судна замало".

Прогнозувати коли окупанти черговий раз вдарять "Калібрами" неможливо, адже, за словами експерта, вони самі не знають, коли їм надійде подібна вказівка. Все залежить від самої готовності ракет, їхніх носіїв та планів Генштабу РФ щодо конкретних цілей, зазначає Олексій Гетьман.

Раніше Фокус писав, що майже місяць агресор не запускає по Україні ракети "Калібр". Експерт назвав можливі причини, чому так відбувається.