"Розкидав гранати як мавпа": Путін хоче війни із США для зміни світового порядку, — політолог (відео)

Вашингтон занадто довго чекав, щоб дати відсіч Москві, адже це треба було зробити ще у 2014 році. А тепер всі вже "догралися" майже до початку Третьої світової війни, каже політолог Олег Лісний.

Зміна концепції світогляду США, які додали до основного вірогідного противника у вигляді Китаю ще і Росію говорить про те, що Захід чітко зрозумів всю небезпечність РФ. А ще Путін зробив страшенну помилку, коли прапором своєї передвиборчої компанії зробив не воєнні перемоги, а тотальну боротьбу із "колективним Заходом". Про це в бесіді з журналістом Фокуса розповів політолог Олег Лісний.

У своїх промовах російський президент постійно звинувачує у всіх проблемах саме Сполучені Штати, зазначає експерт. Це, на його думку, робиться для того, щоб не виглядати слабким перед власним народом, тому що невдала війна протягом двох років з Україною не дає йому політичних балів, на відміну від протистояння із "всесвітнім гегемоном".

"На своїх пропагандистських каналах РФ давно заявила, що воює в Україні з військами НАТО і це заходить "глубінному народу", — каже Олег Лісний. — Тому тема війни з НАТО та США постійно педалюється в російських ЗМІ".

Своєю чергою США зрозуміли, що стратегічною ціллю Путіна є не тільки Україна чи колишні країни СРСР, а переділення всього світового порядку, відзначає політолог. Росія знищила цей світовий порядок і "немов мавпа розкидала гранати по різні сторони", каже фахівець, і тепер хоче, щоб з нею говорили як із серйозною країною і як з серйозною країною воювали.

"На жаль, перепрошивання світового порядку відбувається тільки після глобальних війн, — зазначає Олег Лісний. — Тому це і треба Путіну і він навкруги заявляє, що "йде великою війною"".

На думку експерта, США занадто довго вичікували, щоб дати відпір Росії, адже це треба було зробити після окупації та анексії Криму у 2014 році. А тепер всі вже догрались майже до початку Третьої світової війни, каже політолог.

"Деякі зарубіжні експерти вважають, що Третя світова війна буде починатись спалахами у різних куточках планети, але в решті решт охопить весь світ, — відзначає Олег Лісний. — Тому радує, що в США нарешті зрозуміли, що Росія — це та країна, з якою доведеться воювати".

Вся Путінська нахабність, за словами політолога, виходить не стільки від нього, а від невпевненості блоку НАТО на постійні російські провокації. До того ж формується антивісь у складі Китаю, Ірану, РФ та КНДР, і зовсім не Росія формує цю вісь.

"Коли відбулись перемовини США і Китаю, то там Пекін запропонував Вашингтону поділити сфери впливу на двох, без участі Росії, — акцентує Олег Лісний. — Це дуже розізлило Путіна, адже РФ проходила там тільки як сировинний придаток".

Алю цю "вісь зла" не треба розглядати як недолугу, каже політолог, бо за її спинами стоять доволі потужні економіки, навіть в тій самій Росії, яка перевела її на військові рейки. До того ж Путін розуміє, що буде жити політично і фізично тільки поки буде воювати, тому планує і бажає, щоб військових конфліктів на планеті ставало все більше, зазначає політолог.

Раніше Фокус повідомляв, що Путін може напасти на Польщу чи країни Балтії. Кремль збирається підтримати Китай у протистоянні зі США.