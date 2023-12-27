Підірвати із середини: Україна повинна підтримувати націоналістичні рухи у РФ, — експерт СБУ (відео)

Якщо РФ збережеться в подібному стані, то для українців ніколи не буде спокою. Росіяни причаяться, а потім знову атакують, вважає генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

Однією з головних задач України є підтримка національних рухів в республіках Росії з тим, щоб вони на звалищах сучасної російської імперії заснували незалежні та дружні Україні держави. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив військовий та громадський діяч, генерал-майор запасу Служби Безпеки України, експерт з національної безпеки Віктор Ягун.

На його думку, якщо Росія залишиться в сьогоднішньому стані, то це величезна небезпека для України та майбутніх українців, наших дітей.

"Звичайно, окупанти відповзуть на свої болота та заховаються там на 20-30 років, але вони обов'язково з них ще не раз вилізуть, — зазначає Віктор Ягун. — Тому важлива саме підтримка національних меншин та визвольні рухи на території РФ".

Експерт зазначає, що в Росії завжди було місце нацизму та расизму й іноді вони перетворюються на агресивні соціальні рухи. Притому нетерпимість виявляється не тільки з боку росіян, але і вихідців з Кавказу і тут можна згадати інцидент в аеропорту Махачкали з літаком з Ізраїля. Саме нетерпимість до інших та повальна трудова міграція є своєрідною бомбою сповільненої дії для російського соціуму.

Треба розуміти, каже Віктор Ягун, що в окремих регіонах РФ рушійними силами є саме місцеве етнічне населення. Наприклад, в Махачкалі — це дагестанці, а в Татарстані — татари. Саме в цих регіонах чи навряд можна слухати популярний у РФ хіт "Я — русский", зазначає фахівець.

На думку генерал-майора запасу, навіть в Москві дуже показовим є те, скільки людей зараз ходить до церкви, а скільки сотень тисяч збирається на мусульманські свята чи ходять до мечеті. Тому якщо у РФ з'явиться якась активна расистська група, то мешканці з Кавказу та інші етнічні групи швидко поставлять її на місце.

Раніше Фокус писав, що трудові мігранти зіграють свою роль в розвалі РФ. На думку політолога Віктора Бобиренка, нові громадяни РФ з Таджикистану чи Узбекистану не розуміють, навіщо їм ризикувати життям за міфічний "руський мір".