РФ підозрює, що в Україні вже є F-16, а ЗСУ знову принизили ВПК окупантів, — експерт (відео)

Наразі постало під питанням виконання Росією індійського контракту на поставку винищувачів на тлі подій в Україні. Також зменшились продажі російських систем ППО іншим країнам, зазначає військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Поширюючи самостійно чутки про, нібито, вже здійснені поставки винищувачів F-16 Україні окупанти тим самим промацують нашу реакцію. Якщо ми почнемо це підтверджувати, значить літаки вже тут і росіяни почнуть бити по місцях їх можливого базування. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Він наголошує, що останнім часом агресор почав активніше атакувати Хмельницьку область, а саме аеродром в Старокостянтинові. Тому, за словами експерта, росіяни підозрюють, що Україна вже отримала літаки, тому намагаються бити по інфраструктурі аеропорту та по злітно-посадковій смузі.

"Але згадаймо умови партнерів на передачу F-16, — акцентує Дмитро Снєгирьов. — Однією з умов були саме якісні злітні смуги, адже шасі у F-16 досить ніжне. А на сьогодні наші військові аеродрому складаються з покриття плитами. Якщо F-16 у нас таки з'явились, то це позитивний момент і щодо інфраструктури аеропортів".

Нещодавнє збиття російських винищувачів Су-34 є черговим і далеко не першим ударом по престижу військово-промислового комплексу РФ, зауважує експерт. До того окупанти стверджували, що їхні "Калібри" та "Іскандери" неможливо збити, хоча ППО України за допомогою американських Patriot довела зворотнє.

"Після цього американка сторона заявила, що передачі Україні систем Patriot є найкращою інвестицією у військову економіку і гарна реклама для американської зброї, — підкреслює фахівець. — І тепер у замовників російської зброї постали питання: чи дійсно заявлені РФ характеристики техніки є правдивими".

Дмитро Снєгирьов зауважує, що наразі постало під питанням виконання Росією індійського контракту на поставку винищувачів на тлі подій в Україні. Також зменшились продажі російських систем ППО іншим країнам.

Те, що США збираються передати свої F-16 збройним силам Тайваню, а Європа Україні говорить про диверсифікацію розподілу цих літаків, зазначає експерт. Таким чином США розподілили сфери впливу між собою та європейськими партнерами.

Раніше Фокус писав, що російський корабель "Новочеркасск" знищили західні ракети й в окупантів немає безпечного місця в Криму. Російський флот тепер ховається в Новоросійську та Сухумі, але місцеві бухти непристосовані для військових суден.