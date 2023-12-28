Змушують дітей присягати Путіну та РПЦ: козаки РФ промивають мізки на окупованих територіях (відео)

На окупованих територіях Донецької та Луганської областей зафіксовано декілька підрозділів батальйону "Дон", які виконували поліцейські функції. Тепер їх перекинули на лінію бойового зіткнення, зазначає військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Ідею козацтва росіяни експлуатують ще з 2014 року під час окупації Донецької та Луганської областей і ще до появи різноманітних приватних військових компаній це була спроба російських спецслужб здійснювати свій вплив за допомогою подібних парамілітарних структур. Умовно кажучи, це і були перші ПВК, зазначив в інтерв'ю Фокусу військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Наприклад, за словами експерта, ще у 1992 році РФ використовувала козаків у Придністров'ї, коли генерал Олександр Лебедь вагався використовувати саме регулярну армію РФ. На окупованих районах Грузії (в Осетії) подібні загони з'явились у 2008 році, а також козаки брали участь у першому армено-азербайджанському конфлікті.

"Враховуючи той факт, що на відміну від українського козацтва російське має чітку ієрархію підпорядковану саме Путіну, козаків РФ використовують в моменті прихованої мобілізації, — зазначає фахівець. — Це ще один важіль впливу та ресурс постачання так званих добровольців".

За інформацією Дмитра Снєгирьова, на окупованих територіях Донецької та Луганської областей вже зафіксовано декілька підрозділів так званого батальйону "Дон", які до останнього часу виконували жандармські, поліцейські функції, але тепер їх перекинули на лінію бойового зіткнення.

Також, за словами експерта, вже відомо про присутність на фронті підрозділів забайкальского козацтва та кубанського козацтва. Тобто Путін робить все, щоб поза межами офіційної мобілізації залучати подібні сили для війни з Україною.

"На жаль, на відміну від нашої "шароварної" козаччини у росіян все це жорстко контролювалось як Міноборони РФ, так і спецслужбами, — акцентує Дмитро Снєгірьов. — Це в Україні "вірне козацтво" могло виступати в ролі "п'ятої колони" російської присутності на території України й таких прикладів багато".

А ще російське козацтво з ранніх літ залучає до своїх лав школярів, зауважує експерт. Наприклад, на окупованих територіях Луганщини та Донеччини в Старобільскому та Сватівському районі та у Луганську юних українців 10-12 років змушують приймати присягу "козачат" на вірність Путіну та РПЦ.

Таким чином, на думку фахівця, йде агресивна проросійська агітація, промивка мізків у дітей і закладаються основи парамілітарних структур чи добровольців до них. Також на окупованих територіях діють вишкільні табори під керівництвом РПЦ і дуже серйозні, зазначає фахівець. Щонайменше у трьох подібних таборах, за словами Дмитра Снєгірьова, юнакам надають навички снайперської справи, підривної діяльності та поводження з вогнепальною зброєю.

Раніше Фокус розповідав, що на фестивалі у РФ у дітей виховували "патріотизм" пропонуючи стріляти по мішенях із Зеленським та Байденом. На "військово-патріотичний захід" до Томська приїхали "вагнерівці", співробітники Росгвардії, козаки та члени "Народного фронту".