Стріляли по Зеленському та Байдену: на фестивалі в РФ у дітей виховували "патріотизм" (відео)

В медіа зазначають, що на "військово-патріотичний захід" приїхали "вагнерівці, співробітники Росгвардії, козаки та члени "Народного фронту".

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В російському місті Томськ на фестивалі дітей вчили стріляти по мішенях з портретами президентів України та США Володимира Зеленського та Джо Байдена, а також генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Навчальний заклад цей захід не організував. Про це повідомляє російське видання РБК.

Директор Томського комунально-будівельного технікуму Антон Казанцев розповів, що організатором фестивалю для дітей було томське регіональне відділення Всеросійської громадської організації ветеранів війни, праці, Збройних сил та правоохоронних органів.

"На прохання організації, яка довгі роки існує в регіоні, посприяли у наданні майданчиків Томського комунально-будівельного технікуму для проведення фестивалю", — додав директор.

За інформацією однієї з учасниць заходу метою фестивалю під назвою "Мирний воїн РФ" було "прищепити підростаючому поколінню поняття патріотизму, любові до батьківщини, вітчизни, шанування заповітів предків, збереження історії, російських традицій".

На фестиваль приїхали вагнерівці та Росгвардія

Крім того, телеканал RTVI повідомив, що на "військово-патріотичний захід" приїхали "вагнерівці, співробітники Росгвардії, козаки та члени "Народного фронту".

Нагадаємо, раніше в Telegram-каналі "Осторожно новости", який належить російській журналістці Ксенії Собчак повідомили, що у Тюмені невідомий вийшов із плакатом проти глави Чечні Рамзана Кадирова. Чоловік стояв над дорогою і тримав плакат зі словами: "Рамзан Ахматович Кадиров — злодій, вбивця, ганьба Росії".