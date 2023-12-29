"Треба, щоб СБУ взяла їх під варту за зраду": адвокат про авторів законопроєкту щодо мобілізації

Юрист Ростислав Кравець впевнений, що цей законопроєкт не буде прийнятий, бо будь-який нардеп, який проголосує за нього, поставить хрест на своїй політичній кар'єрі.

Якщо оцінювати поданий до Верховної Ради законопроєкт про мобілізацію в теперішньому вигляді, то він спрямований на знищення незалежності України, підрив ЗСУ і нацбезпеки. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив старший партнер адвокатської компанії "Кравець і партнери" Ростислав Кравець.

Наприклад, за словами адвоката, первинний військовий облік передано на долю безпосередньо місцевих адміністрацій. Їм також надається право бронювання окремих категорій громадян. На думку експерта, це призведе до хаосу та неузгодженості, а передача первинного обліку на місцеві адміністрації може призвести до витоку інформації стосовно призовників, резервістів та взагалі військових в ЗСУ.

Також адвоката не влаштовує порядок здійснення призову, який передається від Генштабу до Міноборони України, яке є, по суті, статистом, і до Кабміну. Це, за словами Ростислава Кравця, фактично "вбиває" Генштаб, адже він втрачає можливість належним чином формувати резерви й це зовсім не стандарти НАТО.

"Але одним з найнегативніших моментів є право звільняти з роботи без попереджень і підстав співробітників СБУ чи Управління держохорони, — каже Ростислав Кравець. — Можемо тільки уявити, як вплине на нацбезпеку можливість звільняти таких людей, які будуть розуміти, що їх від звільнення не врятує, а ні стаж, а ні попередні заслуги".

Адвокат вважає, що всі, хто розробляв цей законопроєкт мають бути розшукані СБУ та притягнуті до відповідальності за державну зраду. Адже цей законопроєкт, якщо на нього дивитись з державницьких позицій, готувався злочинцями, вважає експерт.

"Навіть якщо подивитись як написав назву нашої держави в пояснювальній записці до законопроєкту Міністр оборони Рустем Умєров, замість "Ї" в слові Україна поставив "Й", то стає зрозумілим, що документ готували особи, у яких немає мети налагодження військового обліку, — зазначає Ростислав Кравець. — Вони не мають за мету налагодження процедури мобілізації, яка у нас зараз перетворилась на дику мобілізацію і веде до вкрай негативних наслідків".

Юрист впевнений, що цей законопроєкт не буде прийнятий ні в такому вигляді, ні в будь-якому іншому. Бо будь-який депутат, який проголосує за цей законопроєкт, поставить хрест на своїй політичній кар'єрі. До того ж надалі такий депутат може навіть в майбутньому притягнутий до кримінальної відповідальності.

Повна розмова з адвокатом Ростиславом Кравцем незабаром вийде на Youtube-каналі Фокуса.

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