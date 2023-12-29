Накопичили ракети: як у РФ змінилась тактика масованих обстрілів (відео)

Минулого року росіяни випустили по Україні понад 1000 ракет і їм потрібен був час, щоб відновити цю кількість. Тепер вони знову можуть їх запускати, каже журналіст воєнного відділу Фокусу Олександр Матвієнко.

Під масовий обстріл потрапило декілька міст України. Окупанти постійно намагаються знайти нову тактику ударів. Про це на Youtube-каналі Фокусу розповів журналіст воєнного відділу Фокусу Олександр Матвієнко.

Він також посилається на інформацію від речника Повітряних сил Юрія Ігната, який повідомив, що окупанти запустили по Україні ракети Х-22. З початку широкомасштабного вторгнення ворог запустив вже понад 300 таких ракет і жодну з них не вдалося перехопити.

"Ракета Х-22 заходить на ціль за балістичною траєкторією і летить зі швидкістю понад 4 тис. км/г, — акцентує Олександр Матвієнко. — Це надзвичайно складна ціль для перехоплення, тому з нею може впоратись тільки Patriot або SMPT, які у нас є, проте інформації про збиття наразі не було".

Ракета Х-22 була розроблена ще в СРСР для ураження авіаносців, тому там величезна вибухова частина, яка складає приблизно 900-950 кг, зазначає журналіст. За його словами, такі ракети мають надзвичайно низьку точність і ще в часи СРСР було відомо, що приблизно половина цих ракет влучає в радіус 500-600 метрів. Це означає, що ракета летить не в авіаносець, а просто в його напрямку. Влучання в ціль є низькоймовірним, каже Олександр Матвієнко.

Подібний масований ракетний обстріл повторю торічну ситуацію, коли напередодні Нового року окупанти так само масово обстріляли Україну, а тому Росія не відмовилась від планів постійно тероризувати всю територію України, зазначає журналіст. За його словами, активність цього обстрілу демонструє, що раніше у них просто закінчились такі ракети, адже офіційні данні свідчили, що у росіян надзвичайно багато ракет С-300 та С-400, але обмежена кількість ракет Х-101, Х-555, Х-59 та інших.

"Минулого року росіяни випустили по Україні понад 1000 ракет і їм потрібен був час, щоб відновити цю кількість і накопичити ресурси для нових залпів, — каже Олександр Матвієнко. — Скоріше за все, зараз ситуація дійшла до того, що окупанти можуть знову запускати відразу десятки ракет разом із Шахедами, а все це ускладнює роботу української ППО".

Західні партнери допомагають Україні посилювати ППО, і тут варто згадати проєкт FrankenSAM, для якого використовуються радянські зенітні комплекси, що модернізуються під сучасні західні ракети, відмічає журналіст. Офіційно вже відомо про переобладнання ЗРК "Бук", який отримав ракети SeaSparrow, а також передаються системи IRIS-T і німецькі ЗСУ Gepard, які дуже ефективні проти безпілотників.

На думку Олександра Матвієнка, окупанти можуть повернутись до попередньої тактики, коли вони атакували Україну майже щоденно одразу десятками ракет. Журналіст каже, що західні санкції не змогли повністю унеможливити виробництво ракет у РФ. Слід пам'ятати, що ракет типу С-300 та С-400 в окупантів тисячі, і саме ними вони атакували Харків 29 грудня.

Раніше окупанти застосовували переважно дрони-камікадзе Шахед, зазначає Олександр. Але зараз, за його словами, не виключено, що росіяни будуть завдавати удари одночасно і ракетами й Шахедами, щоб завдавати Україні якнайбільшої шкоди. Під Новий рік не виключені нові залпи.

Раніше Фокус писав, що за словами секретаря РНБО Олексія Данилова, відповідь за нічний обстріл України не забариться. Він запевнив, що Кремль не отримає бажаного ефекту від масованої атаки по українських містах.