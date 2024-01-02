Флот РФ втече у Каспій: який флот потрібен Україні, — військовий оглядач (відео)

У 2024 році Росія буде змушена вивести свої кораблі до внутрішнього моря. Україна має зробити все можливе, щоб у Чорному морі окупанти могли користуватись тільки катерами для прикордонників, каже Олександр Коваленко.

Якщо країна не має перед собою мети домінувати в океанах, то їй не потрібні великі групи кораблів, субмарин чи авіаносців. Для України пріоритетом є Чорне море, тому достатньо невеликої компоненти морських суден, які максимально озброєні, швидкі та маневрові, наприклад, малі ракетні катери чи корвети. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військово-політичний оглядач "Інформаційного спротиву" Олександр Коваленко.

"Коли невеликий корабель типу корвет має на озброєні ракетну установку, то це вже проблема навіть для такого флагмана, як знищенний російський крейсер "Москва", — зазначає аналітик. — Ракети, якими знищили цей флагман можна встановити на будь-який малий ракетний катер".

Україна вже домовилась із Туреччиною про будівництво корветів для ВМС України, що дозволить у майбутньому співпрацювати ще глибше з країнами НАТО в морському аспекті в тому ж Середземному морі, каже аналітик. Крім того, корвети зможуть здійснювати походи дол Великобританії та брати участь у спільних навчаннях.

Звичайно, зараз Туреччина контролює вихід з Чорного моря і не впускає та не випускає військові кораблі будь-яких країн, але після війни в цьому не буде проблем, акцентує Олександр Коваленко. Такий підхід Туреччини пов'язаний не тільки з конвенцією Монтре, але й тим, що зараз Україні немає сенсу отримувати нові кораблі, адже при підході вони можуть знищені російськими окупантами.

В майбутньому такий невеликий, але добро озброєний флот з корветів та ракетних суден Україна може використовувати навіть у водах біля Африки, зазначає аналітик. Ніш кораблі можна використовувати для безпеки проходження комерційних суден, захисту від піратства і так далі.

"Якщо говорити про загальну перспективу російської чорноморської флотилії, то мені здається, що у 2024 році Росія буде змушена вивести свої кораблі до Каспійського моря, акцентує Олександр Коваленко. — Україна має зробити все можливе, що у Чорному морі окупанти могли користуватись тільки катерами для прикордонників, але не фрегатами, корветами чи підводними човнами".

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