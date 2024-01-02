Мільйона БПЛА може не вистачити: чи здатні ЗСУ конкурувати по FPV-дронах з армією РФ (відео)

Успішність застосування ударних безпілотників на фронті залежить від виробництва. Поки що більшість таких безпілотників Україна імпортує з інших країн — з того ж самого Китаю, зазначає військовий аналітик Олександр Коваленко.

Мільйон дронів, який мають виробити для ЗСУ у майбутньому році — доволі амбітна мета. Але, в якомусь сенсі, цієї кількості навіть замало, якщо говорити про кількість дронів, яку потребують ЗСУ кожної доби. Про це Фокусу розповів військово-політичний оглядач "Інформаційного спротиву" Олександр Коваленко.

"Звичайно, така заявлена кількість є набагато більшою, ніж у нас було станом на 2021 рік, — зазначає експерт. — Загалом, до широкомасштабного вторгнення ми, звичайно, не були передовою країною, що виробляє FPV-дрони в такій кількості".

Україна зараз в цьому аспекті для себе відкриває нові можливості й це одна з них, акцентує Олександр Коваленко. Однак є ще багато речей, які не реалізуються на фронті та існують тільки у вигляди розробки.

Тому, на думку аналітика, можна зробити припущення, що під гучними заявами посадових осіб поки що стоять проєкти, які поки що не реалізуються в самій зоні бойових дій, але вже відпрацьовуються на рівні випробувань.

"Ще одним з пріоритетних завдань є розробка чи вдосконалення систем радіоелектронної боротьби, яке треба вирішувати якомога скоріше, — відзначає експерт. — Можна багато говорити про можливості російської РЕБ та можливостей виробництва подібних систем у РФ, але треба мати на увазі, що вони маючи базу ще з радянських часів поки що більш ефективно реалізують подібні комплекси".

Саме системи РЕБ є однією з небагатьох військових галузей РФ, в якій окупанти мають можливість реалізовувати ефективні напрацювання і створювати проблеми ЗСУ.

З іншого боку, успішність та високий рейтинг застосування FPV-дронів на фронті залежить від нашого виробництва, каже аналітик. Тому що більшість таких безпілотників Україна імпортує з інших країн — з того ж самого Китаю.

"Треба мати на увазі й партії замовлених дронів у Китаї, — відзначає Олександр Коваленко. — КНР спершу збирає дрони для країни, яка замовить найбільшу партію, а це може дозволити собі РФ, тому у фінансовому плані вони нас дійсно випереджають".

І хоча окупанти можуть замовити більшу кількість безпілотників та отримати їх швидше, але з креативом з їхнього використання у росіян є проблеми на думку аналітика. Саме ЗСУ більш креативно, незвично та екстраординарне використовують FPV-дрони в різних ситуаціях.

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