ППО НАТО може прикрити Україну зі своєї території: чому Путін провокує Альянс (відео)

Системи ППО Польщі та Румунії здатні захистити захід України та Одеську область від ударів РФ, але для цього треба політична воля. Путін зараз намагається зробити все, щоб НАТО не допомогало Україні, зазначає військовий аналітик Дмитро Снєгирьов.

Якщо Польща та Румунія проявлять політичну волю, то завдяки власним системам ППО зможуть захистити весь захід України та навіть Одеську область. Проте одним з головних чинників ППО НАТО є не тільки системи Patriot, але й винищувачі F-16 та F-18. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Експерт наголошує, що напередодні нанесення ракетного удару по території України Путін заявив, що РФ буде відслідковувати використання західних аеродромів для базування F-16. Відразу в інтернет була вкинута "качка" про передачу Україні цих винищувачів, які, нібито, базуються на території сусідніх країн.

"Такі інформаційні вкидання робляться для вдосконалення та відпрацювання потрібних механізмів, — каже Дмитро Снєгирьов. — Те, що нещодавно ракета влучила по території Польщі є перевіркою настрою і наслідків реальних ударів по аеродромах НАТО в майбутньому".

Але, за словами експерта, Путін прекрасно розуміє, безперспективність військового зіткнення з країнами НАТО. Проте і здавати назад російське керівництво вже не має можливості.

До того ж, у РФ розуміють, що Україна коштом ЄС змогла диверсифікувати загальмовану допомогу від США. Наприклад, каже фахівець, вся військово-технічна допомога США у 2023 році складала $24 млрд, а на 2024 рік лише тільки Німеччина погодилась виділити Україні допомоги на $12 млрд, Данія виділить 3,2, Нідерланди 2 млрд та ще підтягнуться інші європейські країни, такі, як Великобританія, Норвегія та інші.

"Навіть якщо "Трамп прийде і порядок наведе", як розраховують окупанти на вибори у США, то їх сподівання на припинення підтримки України вже провалюються, — акцентує Дмитро Снєгирьов. — Саме тому РФ намагається якось провокувати європейські країни НАТО на конфлікт, щоб вони знизили характер допомоги Україні залишаючи більше зброї для своєї оборони".

Раніше Фокус розповідав, що Польща розмістила дві пари винищувачів F-16 на східному кордоні НАТО. У заяві збройних сил Польщі йдеться, що для захисту повітряного простору на бойове чергування також поставили літак-заправник.