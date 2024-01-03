Окупанти почали атакувати Авдіївку "Шахедами": ЗСУ все ще контролюють ситуацію, — аналітик

Суттєвих проривів армії РФ під Авдіївкою наразі немає. Проте промзона зараз вже під ворогом, який накопичує там сили, заявив військовий аналітик Роман Погорілий.

Ситуація під Авдіївкою залишається складною і хоча окупантам не вдалось її взяти до Нового Року вони постійно атакують і навіть трішки змінили вектор наступу намагаючись просуватись у бік Очеретиного. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військовий аналітик, співзасновник проєкту DeepStateMap Роман Погорілий.

Експерт повідомив, що ворог постійно прощупує оборону ЗСУ на різних напрямках навкруги Авдіївки, вишукує слабкі місця. Якщо такі місця знаходять, то намагаються кидати туди більш значні групи штурмовиків, особливо це помітно по наступах вздовж залізниці північніше Степового в сторону Очеретиного окупанти постійно проводять атаки.

"Армія РФ навіть намагається використовувати техніку, хоча зараз її швидко знищують наші герої, — акцентує Роман Погорілий. — Також ворог активізувався в районі Водяного, де сконцентрував свої сили й пробує лізти у бік Тоненького по посадках, але безрезультатно".

Суттєвих проривів армії РФ під Авдіївкою наразі немає, зазначає експерт. Максимум чого добивається ворог — це зайняти невеличкі позиції шляхом величезних людських втрат.

Проте слід враховувати, що промзона Авдіївки вже давно під ворогом, зазначає військовий аналітик. І хоча російська армія намагається там накопичити великі сили ЗСУ вдається стримати цю активність, хоча в цьому районі дуже спекотно, адже працює як артилерія, так і важка техніка.

Роман Погорілий наголошує, що в залежності від ділянки фронту росіяни використовують як підготовлені підрозділи, так і загони "зеків" для "м'ясних штурмів". З цих загонів формують і підрозділи так званих "копачів", які відразу після наступу починають рити траншеї та робити оборону зазнаючи великих втрат.

"Ворог активно використовує тактику, коли попереду йдуть "м'ясні загони" вимотуючи наших бійців, а вже за ними виступають підготовлені загони, — зазначає експерт. — Таку тактику окупанти використовують вже давно й активно ще за часів Бахмуту, але тоді це були "вагнерівці"".

Такоє аналітик поділився інформацією, що росіяни відмітились атаками по українських передових лініях дронами-камікадзе "Шахед". Важко сказати, навіщо відбулись подібні атаки, каже Роман Погорілий, можливо прощупували українську ППО. Поки що такі удари не стали систематичними й зарано говорити про те, навіщо окупанти застосували ці дрони-камікадзе.

Повна розмова з Романом Погорілим незабаром буде доступна на Youtube-каналі Фокуса.

Раніше Фокус розповідав, що окупанти ставлять рекорди з атак "Шахедів". Військовий експерт розповів, що може протиставити їм Україна.