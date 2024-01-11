Обійшли санкцій на $650 млрд: економіст про торгівлю РФ та закупку технологій по "сірих схемах"

Росія успішно використовує "шпарини", щоб обходити західні санкції. РФ активно допомогають Китай, Індія та низка інших країн, каже експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

За два роки повномасштабного вторгнення РФ спромоглась продати сировини та матеріалів на $650 млрд, якщо брати загальний обсяг з урахуванням рупій чи юанів. І хоча в агресора є проблеми з монетизацією рупій в долари й на рахунках "застрягла" сума у $80 млрд, але валютні надходження настільки великі, що дозволяють Росії активізувати "сірий імпорт" та закуповувати все необхідне для війни, попри санкції. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

За його словами, в збитих ворожих дронах чи ракетах 70-80% електронних компонентів вироблені компаніями США чи Європи й закуплені саме за "сірими схемами", нехай і з величезною переплатою. Тобто на сьогодні немає надійного санкційного "паркану" між світовою економікою та РФ.

"Існують величезні "шпарини" через які можна обходити санкції й одну з цих "шпарин", звичайно, забезпечує і Китай, — акцентує експерт. — А ще обходити санкції дозволяють країни умовного Півдня та держави Латинської Америки та Індія, врешті решт".

Хоча пішли чутки нібито Індія готова замінити російську нафту на поставки з Саудівської Аравії, але в цьому питанні не варто бути категоричним, відзначає Олег Пендзин. Це не більше ніж маркетинговий хід Індії, щоб ще більше збити ціну на російську нафту.

Хоча санкції дійсно стримують розвиток російської економіки, але назвати їх "смертельними" для Росії не можна. Тим більше, що РФ за минулий рік рекордно заклала буріння нафтових свердловин і якщо брати в тонах, то у 2023 році Росія нафти видобула більше, ніж у 2021 році.

"Коли середня вартість нафти на ринку була у $90, то РФ готова її була продавати по $75 і вивозила сировину за допомогою "тіньового" флоту, — каже економіст. — Цей флот росіяни придбали на компанії-прокладки та страхували у своїх фірмах, а не в європейських компаніях".

Треба розуміти, зазначає Олег Пендзин, що механізми обходу санкцій постійно вдосконалюються і таким чином, окрім РФ діють Іран чи Північна Корея. Наприклад, попри всі санкції КНДР успішно виробляє балістичні ракети, які продає Росії.

Одним з аспектів успішності гуртування таких держав в обході санкцій є тоталітарність їхніх режимів, відзначає економіст. В цивілізованих демократичних країнах завжди є політична боротьба та опозиція, які не дозволяють прокручувати подібні схеми на рівні держави.

Повна розмова з Олегом Пендзиним незабаром вийде на Youtube-каналі Фокусу.

Раніше повідомлялось, що США підтримали законопроєкт про конфіскацію $300 млрд заморожених активів РФ. Ухвалений США законопроєкт дасть змогу використовувати російські суверенні активи в інтересах України.