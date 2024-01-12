Давно вже не "друга армія світу": військовий експерт про слабкість військ РФ (відео)

Армія окупантів воює старою радянською технікою і маючи незрівнянний ресурс по людях та ВПК не може "звільнити" Донецьку область. Будь-які рейтинги щодо сили світових армій не можуть бути об'єктивними, військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Росія давно вже не є "другою армією у світі", а всі рейтинги залежать від симпатій їхніх авторів. Не може армія, яка у більшості випадків використовує зброю півсторічної давнини, займати такі високі позиції. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Звичайно, зазначає фахівець, якщо брати за основу спроможності ВПК, то Росія в рази потужніша, ніж Україна, а мобілізаційний потенціал майже у 5 разів вищий. Та це зовсім не показник якості армії в цілому, каже експерт, бо навіть великі витрати на озброєння, які заклала РФ на наступні роки, не мають вирішального значення.

"Наразі армія окупантів воює бронетехнікою ще радянських часів, починаючи від танків Т-55 (1958 рік) і всією лінійкою на його основі, — акцентує експерт. — Це яскраво демонструє, що російський ВПК попри всі гучні заяви, не може в достатній кількості випускати бронетехніку".

Тільки жовта преса могла писати про можливість РФ випускати по 200 танків щомісяця, а практика довела, що останній танк Т-90 зійшов з конвеєра на початку цього століття, каже Дмитро Снєгирьов. Окупантам навіть не вдалось виконати перший етап так званої СВО.

"Попри незаконне включення умовних ДНР та ЛНР до складу Росії наші збройні сили продовжують контролювати 55% Донецької области на третьому році війни, — акцентує експерт. — Крім того, ЗСУ не зважаючи на неспівставні людські та технічні резерви деокупували понад 60% раніше захоплених окупантами територій".

Про яку "другу армію у світі" йде мова, якщо вона яскраво демонструє свою військову неспроможність, запитується експерт. І все це через в рази більший і людський і технологічний ресурс ВПК країни-агресорки ніж в України, каже Дмитро Снєгирьов.

Раніше Фокус писав, що загальна кількість загиблих і поранених в Україні російських окупантів може сягнути граничної позначки в 500 000 військовослужбовців. Про це пишуть польські журналісти з посиланням на британські джерела.