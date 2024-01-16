ЗС РФ окопуються та бетонують укріплення: під Кринками важка ситуація з переправами (відео)

Окупанти намагаються сильніше бити по переправах ЗСУ на лівобережжі, а нашим воякам не вистачає важкої інженерної техніки для будування укріплень. В цілому армія РФ серйозна взялась саме до розбудови фортифікаційних споруд на захоплених територіях, відзначає військовий аналітик "DeepState" Роман Погорілий.

Під Кринками на Херсонщині ворог постійно підтягує резерви до плацдармів ЗСУ на лівобережжі та значно укріплюється захисними спорудами, проводить ротацію та зосереджується на ударах по українських переправах. ЗСУ не вистачає важкої техніки, яку неможливо поки що переправити, для облаштування міцних бетонних чи земляних укріплень. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військовий аналітик та співзасновник проєкту "DeepState" Роман Погорілий.

За його словами, окупанти використовують всі можливі типи зброї, зокрема й багато дронів, щоб знищити шляхи логістики через Дніпро. Армія РФ врешті решт визначила для себе цей плацдарм як пріоритетний і бійцям ЗСУ там дуже не просто триматись, хоча українські бійці навіть в таких умовах намагаються розширювати плацдарми та звільняти частини територій.

"Треба зрозуміти, що навіть вибух ворожого дрона неподалік від човна наших бійців може дрібною часткою його пошкодити, а іноді, на жаль, навіть бувають і прямі враження човнів БПЛА окупантів, — каже військовий аналітик. — Технології розвиваються таким чином, що навіть по рухомих цілях вже не так важко попасти, ніж по статичних".

Як розповідає Роман Погорілий, під Кринками важко створити надійні фортифікаційні споруди через брак надійної переправи для важкої інженерної техніки, натомість ворогові це, звичайно, вдається, адже йому не треба переправлятись через річку. Але й на інших ділянках фронту ЗСУ конче потребують саме інженерної техніки, якої не завжди вистачає.

"Як тільки окупанти займають якусь ділянку, вони відразу починають її серйозним чином облаштовувати та бетонувати й навіть у них є багато інженерних підрозділів, що працюють з важкою технікою ближче до тилу, — акцентує експерт. — Саме завдяки великому людському ресурсу, яких можна використовувати як військових будівників вони нас переважають в цьому аспекті".

У росіян зараз в обороні немає ситуації, що штурмовик при заході на позицію має вирити собі окоп чи зробити укріплення, розповідає Роман Погорілий. На жаль, і досі трапляються ситуації, і чимало, коли бійці ЗСУ заходять на свої неправильно або недостатньо облаштовані позиції, зазначає військовий аналітик.

"Навіть буває, що якась бригада ЗСУ приходить на позиції, які мали бути збудовані, а їх там взагалі немає, — акцентує експерт. — Звичайно, доводиться витрачати час додатковий та сили, щоб їх облаштувати".

Звичайно, за словами Романа Погорілого, для такого облаштування треба дуже багато важкої техніки, яку має забезпечувати держава. А якщо її не вистачає, то треба терміново вмикати механізми домовленостей з приватними підприємцями, навіть до рівня конфіскації подібного обладнання, адже в Україні діє воєнний стан.

"Одна справа будувати ЖК у мирний час та заробляти гроші, а інша — допомогти зберегти країну, — зазначає військовий аналітик. — Кожного дня ЗСУ потребують значної кількості техніки у вигляді кранів, бульдозерів і всього іншого, а дістати не може".

Раніше Фокус розповідав, що в українських військових помітили гранатомети LGL-7 чеського виробництва. LGL-7 призначений для боротьби з різною бронетехнікою і знищення живої сили, що перебуває в легких укриттях чи спорудах міського типу.