Договір України та Великобританії сильно лякає РФ: тепер обрання Трампа не грає великої ролі, — експерт

Перша країна "великої сімки" дала потужний старт для підписання подібних договорів безпеки. Проте треба терміново розбудовувати власний ВПК, говорить політтехнолог Тарас Загородній.

Росія розуміє, що оскільки Києв та Лондон підписали двосторонній договір про взаємну допомогу, а подібні договори можуть невдовзі бути підписані з іншими країнами G7, то тепер політична кон'юктура та ситуація в США не так вже і критично важлива, як вони на то розраховували при можливому обранні Дональда Трампа президентом у 2024 році. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив політтехнолог, керівний партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній.

Він зазначає, що Британія є єдиною країною Європи, яка зацікавлена в максимальній дестабілізації РФ. Для Британії це своєрідне повернення у своєрідну "велику гру".

"Це нове повернення Великобританії у склад глобальних держав світу, яку буде підтримувати країни Східної Європи й це потужна сила, — акцентує політтехнолог. — Крім того, в договорі прописаний окремий пункт стосовно Чорного та Азовського морів, адже британці спеціалісти з військово-морського флоту, а Україна в цьому аспекті показала свою ефективність знищуючі кораблі окупантів і буквально їх "закошмарили"".

Експерт каже, що флот росіян вимушений відійти до Новоросійська і тепер вже давно не обстрілює Україну "Калібрами". Жодна армія НАТО не має подібного досвіду, на відміну від українців, що б у 21 сторіччі боротись з ворожим флотом.

"Згідно з договором Україна обіцяє допомогати Британії у боротьбі на морі, — акцентує Тарас Загородній. — Це напівсоюзницький військовий договір".

Таким чином потужні держави світу визнають унікальний досвід України у володінні сучасними, перспективними навичками війни на суші та на морі. Але, за словами експерта, цей договір є відкриттям перш за все можливостей, якими Україна повинна скористатись. Тому якщо не розвивати власний ВПК або свої унікальні розробки, то перемоги не буде. Постійних "прохачів" допомоги ні де не люблять, зазначає політтехнолог.

Повна розмова з Тарасом Загороднім незабаром вийде на нашому YouТube-каналі.

Раніше Фокус повідомляв, що Канада готова підписати з Україною договір безпеки. Інші країни G7 також хочуть підписати угоди із Києвом.