Фіцо та Орбан не завадять Україні отримати допомогу: у ЄС є "план Б" на такий випадок

Посилення гальмування надання допомоги від ЄС пов'язано з новими наративами від Кремля, які отримали прем'єри Словаччини Роберт Фіцо та Угорщини Віктор Орбан. Але на переговори з Москвою щодо України ЄС не погодиться, каже експерт-міжнародник Максим Несвітайлов.

Попри своєрідну "відлигу" у питанні підтримки допомоги України з боку Словаччини та Угорщини ці країни знову намагаються загальмувати подібне рішення. Мабуть, надійшли деякі нові аргументи з Кремля, які дозволяють цим державам продовжити тиск на ЄС. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов.

Звичайно, за словами експерта, таке повернення до проросійських налаштувань з боку Словаччини та Угорщини є своєрідним викликом для Євроспільноти. ЄС повинен довести справу узгодження допомоги Україні до кінця, щоб продемонструвати свою спроможність протидіяти такому шантажу.

"У крайньому разі у ЄС є своєрідний план "Б", — зазначає політолог. — За цим планом кожна окрема країна ЄС погодить пакет допомоги, хоча час через це затягнеться і це буде компромісним рішенням".

На думку Максима Несвітайлова, подібні демарші були на початку своєрідним шоком для ЄС і там намагались діяти м'яким шляхом умовлянь та переговорів. Проте, коли Євроспільнота побачила, що до цього причетна Росія, то стала зрозумілою необхідність застосування рішучих кроків.

Щодо заяв європейських "орбанів", які закликають ЄС підштовхнути Україну до переговорів з окупантами, то, за словами політолога, важливо наголошувати саме на персонах, які озвучують подібні думки Кремля. Жодна з потужних країн ЄС подібних наративів не висказує, а навпаки виступає за продовження оборони України, допомоги та зміцненню власних армій.

"Звичайно, Європою ширяться розмови про те, що з РФ доведеться сідати за стіл переговорів і це, безумовно, так, бо жодна війна не закінчувалась без переговорів, — каже Максим Несвітайлов. — Але переговори точно не відбудуться найближчим часом".

У ЄС прекрасно розуміють, що допомога Україні необхідна і для безпеки самої Європи, зазначає політолог. Адже якшо Україна впаде, то Путін через декілька років однозначно піде далі на Молдову, Польщу або країни Балтії. А от наскільки встигне зреагувати НАТО в цьому випадку — велике питання, зазначає експерт-міжнародник.

Повна розмова з Максимом Несвійтайловим незабаром вийде на нашому YouТube-каналі.

Раніше Фокус розповідав, що Україна могла б ще у 1991 році опинитись в НАТО, але прогавила таку можливість. На думку експерта, Україна віддала свою ядерну зброю за безцінь.