"Ми прогавили НАТО ще у 1991 році": експерт про унікальність угоди між Сунаком та Зеленським
США та Великобританія повністю виконали умови Будапештського меморандуму на відміну від РФ, яка його розтоптала. Угода між Києвом та Лондоном важлива тим, що вона гарантує допомогу до моменту вступу в НАТО, зазначає політтехнолог Тарас Загородній.
Україні пропонували вступити до НАТО в обмін на ядерну зброю ще у 1991 році. Нова угода з британцями дозволить отримувати технічну, фінансову та військову допомогу до моменту вступу України в Альянс. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній.
Він каже, що за спогадами Юрія Костенка, який брав участь в перемовинах щодо відмови України від ядерної зброї, ще у 1991 році США пропонували Україні вступити до Альянсу, але Україна обрала гроші в обмін на ракети. До того ж за його словами, а ні керівництво держави, а ні соціум ще не відійшли від розвалу "великої Радянської імперії", тому просто не знали, що робити.
"Прорадянське, абсолютно перелякане українське керівництво неспроможне було навіть вигідно продати ядерну зброю, — акцентує політтехнолог. — Отримали близька мільярда доларів на пальне для енергостанцій та списання боргів за газ від Росії. Попросили б 30 мільярдів — дали б і їх, але зіграло роль "хуторянське мислення" — "а скільки дасте й то слава Богу".
Тарас Загородній наводить приклад Польщі, якій на передодні падіння СРСР у 1989 році списали борг у $60 млрд на сьогоднішні гроші. Але українське керівництво, яке вчора ще бігало під Москвою і вклонялось в ноги Кремля, було просто в шоці від того, що йому щось пропонують і взагалі дають, зазначає політтехнолог.
Також він зазначає, що і пострадянський український соціум ще не отямився від розпаду СРСР. Експерт акцентує, що з приводу НАТО в соціумі були далеко неоднозначні думки, але з часом, після того, як почались "газові війни" з Росією та проблема з тим же островом Тузлою українці почали прозрівати й остаточно переконались в підступності пострадянської Росії вже у 2014 році.
Тарас Загородній впевнений, що той самий злополучний Будапештський меморандум хоч і не захистив України, адже Росія його грубо порушила, проте США та Великобританія повністю виконали його вимоги на 200%. В меморандумі жодного слова не було про військовий захист України з боку цих країн, лише повага територіальної цілісності, суверенітету та підтримка в ООН, але попри це вся Україна бачить, хто саме підтримує нас в протистоянні агресору і скільки США та Великобританія робить для ЗСУ та нашої держави.
"Як би критично українці не ставились до міжнародних угод і тому, що в новій угоді з Великобританією немає жодного слова про "забов'язання", але є чітка гарантія, що фінансово, технічно та військово ця держава буде нас підтримувати до повного вступу до НАТО, — акцентує Тарас Загородній. — Крім того, Великобританія такою угодою запустила своєрідний процес підписання таких саме гарантій інших країн, які на це поки не осмілювались".
Повна розмова з Тарасом Загороднієм незабаром вийде на нашому YouТube-каналі.
Раніше Фокус повідомляв, що Канада готова підписати з Україною договір безпеки. За словами пані посла Канади в Україні Наталки Цмоць, проєкт документа вже передали до Офісу президента. Інші країни G7 також хочуть підписати угоди із Києвом.