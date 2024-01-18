Вдарили по нафтовому терміналу: українські дрони вперше долетіли до Ленінградської області Росії

Військові об'єкти армії РФ у Санкт-Петербурзі та Ленінградській області вже в зоні досяжності українських сил. Як ціль фахівці вибрали найбільший термінал із перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні, його пропускна здатність — до 12,5 млн тонн на рік.

Українські безпілотники в ніч на 18 січня атакували нафтобазу в Ленінградській області Росії. Вдалу спецоперацію провело Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МО), повідомили джерела Фокуса у спецслужбах.

Військові об'єкти Санкт-Петербурга і Ленінградської області опинилися в зоні досяжності українських сил. Підрозділи ГУР МО задіяли сучасні українські засоби ураження. Фахівці продовжують збирати дані, є підтвердження попадання по цілях.

Українські дрони не вперше атакували Ленінградську область, але цього разу "є відмінності, і ворог їх відчув", кажуть співрозмовники.

Міноборони Росії відзвітувало, що під час атаки чергові засоби ППО знищили один безпілотний літальний апарат над територією Московської області, а інший — перехопили над Ленінградською областю. Губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов назвав вдале влучання дрона "інцидентом", унаслідок якого ніхто не постраждав.

Дрон долетів до "Петербурзького нафтового терміналу"

Місцеве видання "Фонтанка" уточнює, що дрон літакового типу збили над Вугільною гаванню. Інформацію про проліт БПЛА отримали з Твері, дрон подолав територію Брянської, Смоленської, Тверської та Новгородської областей.

Російське медіа ASTRA з посиланням на джерела додає, що безпілотник не збили, а він упав і вибухнув на території нафтогазової компанії "Петербурзький нафтовий термінал". Це найбільший термінал з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні з пропускною спроможністю до 12,5 млн тонн на рік, а також найбільша стивідорна компанія Великого порту Санкт-Петербург.

Жителі Василівського острова в західній частині Петербурга чули вночі сильний гуркіт, шибки тряслися від ударної хвилі, зазначає Telegram-канал "78 новини".

Російське медіа Baza стверджує, що загалом було запущено три безпілотники, два з яких придушили засоби РЕБ і впали у Фінську затоку. Третій безпілотник збили над територією нафтоналивного терміналу, його уламки впали на відкритій території одного з елеваторних майданчиків порту між резервуарами з мазутом.

"Після падіння дрон вибухнув, унаслідок чого почалася пожежа. Площа горіння становила 130 квадратних метрів", — вказують пропагандисти.

Нагадаємо, за словами секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова, Україна входить до трійки світових лідерів з виробництва БПЛА. Деякі країни Заходу уважно вивчають новітні українські розробки.

Фокус раніше детально аналізував проблеми кустарної збірки дронів в Україні. Українські військові розкритикували цю ідею, оскільки фахівців із дронів серед керівників держави просто немає.