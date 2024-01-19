Іран є осередком війн на Близькому Сході: Путін надихався його підходом для проксі-сил (відео)

Саме за прикладом Ірану Путін створив свої проксі-сили в так званих "ДНР" та "ЛНР". Західний світ вже зрозумів, що створилась "Вісь зла" у складі Китаю, Ірану, РФ, та КНДР, зазначає ізраїльський військовий оглядач Ігаль Левін.

Саме Іран є тією країною, яка розпалює та підтримую антизахідні війни та конфлікти на Близькому Сході. Саме для того, щоб врегулювати ситуацію на Близькому Сході треба розв'язувати проблему Ірану. Про це в інтерв'ю розповів редактор воєнного відділу Фокусу, ізраїльський військовий оглядач Ігаль Левін.

На його думку, без унеможливлення розширення ідеї так званої "ісламської революції", яку проповідує Іран на інші території, ситуація залишиться тією самою. Бомбардування хуситів є своєрідною погонею "з молотком за осами", зазначає Левін.

"Як тільки припинить існування режим Аятол, то хусити відразу припинять одержувати підтримку і не зможуть запускати балістичні ракети, складові для яких отримують з Ірану, — акцентує Ігаль Левін. — Власного ВПК у них попросту немає".

Сьогодні США не поспішають кардинально вирішити проблему на Близькому Сході через безліч причин і цей регіон залишається осередком бойових дій. Західна коаліція продовжує наносити по хуситах ударів, але це їх не зупиняє, а на наземну операцію ніхто поки не наважився, зазначає військовий оглядач.

За словами Левіна, Ізраїль ще до початку вторгнення РФ в Україну наголошував на небезпеці від Ірану і тепер іранська зброя вбиває українців. Але тепер всі дійсно побачили, що з себе являє Іран. Україні треба підтримувати зв'язки з Пакистаном, який зараз у великій конфронтації з небезпечним сусідом.

"Треба розуміти, що вся так звана "Вісь зла" приклала руку до успіхів того ж ХАМАСу у нападах на Ізраїль, — зазначає військовий оглядач. — Зброя для ХАМАСу від Китаю, РФ та Ірану та інженерна допомога у ритті тунелів від північної Кореї, якій, знов же таки, заплатив за інженерні послуги Іран".

Ігаль Левін каже, що саме з Ірану та Китаю, які діють через свої проксі-сили (Хезболлу та КНДР), Путін взяв ідею так званих "ДНР" та "ЛНР". Кремль зробив їх своїми проксі-силами, своєрідними "гнійниками", що підточують тіло країни.

На думку військового оглядача, у 2024 році протистояння демократичних країн з державами тоталітарних режимів буде загострюватись, адже для Заходу стало зрозумілим, що дійсно з'явилась так звана "Вісь зла" деспотій. Розвинутим країнам для життєздатності та розвитку треба захищати світову демократію, тому що саме при всіх своїх вадах тільки демократичні інститути дозволяють змінювати політичні еліти, які вимушені між собою конкурувати, а це призводить до загальної еволюції суспільства.

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