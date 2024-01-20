"У нас є засоби, які можуть діставати ворога там, де вони не чекають", — Юрій Ігнат в інтерв'ю Фокусу

Україні під силу закінчити ракетний терор і велику війну, розпочату Росією майже два роки тому. У протистоянні кровожерному ворогові допоможуть винищувачі F-16 та високотехнологічна далекобійна зброя.

Знищення російських літаків А-50 та Іл-22 — це не просто втрати спеціальної техніки, це серйозний іміджевий удар по режиму Путіна. А атака українських безпілотників нафтобази в Ленінградській області — вкотре продемонструвала "дірки" ворожої ППО. Про найболючіші втрати російської армії, про зброю здатну змінити хід війни та про те, як Повітряні сили захищають українське небо в ексклюзивному інтерв'ю Фокуса зі спікером ПС ЗСУ Юрієм Ігнатом.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ексклюзивному інтерв'ю на Youtube-каналі Фокуса

В кінці грудня минулого року і на початку цього року, ми пережили наймасивніші атаки ворога: вони були комбіновані із застосуванням дронів і різного типу ракет. Деякі військові експерти казали, що такі атаки спрямовані на виснаження нашої системи ППО. Наскільки ця тактика робить вразливою українську ППО?

— Спочатку ворог вдарив на початку грудня невеликою кількістю ракет — близько двох десятків, і по Києву, і по Дніпру. Це були ракети повітряного базування Х-101 і Х-535. А 29 грудня був вже потужний удар — 158 засобів повітряного нападу. Ракети різних типів та дрони полетіли з різних носіїв і напрямків. Були майже всі види ракет окрім "Калібрів". Було збито 134 цілі — це безпрецедентний результат і рекорд як по атаці, так і збиттю повітряних цілей. Повторно таку кількість засобів ворог застосував також 2 січня цього року — понад 100 ракет і дронів різного типу. Наступна атака була менш насиченою — 8 січня. Яку мету переслідують? Не можна сказати, що атака зосереджена на виснаженні ППО чи щоб ми витрачали ракети. Це не правильно. Кожна російська ракета і дрон летить по своєї цілі, у кожної ракети є мітка куди вона має попасти — чи це об’єкт критичної інфраструктури, чи військовий об’єкт, склади і т.д. Вони все роблять не просто так. Безумовно, велика кількість ракет і дронів розосереджують увагу всіх Сил обороні, зокрема ППО. Ви бачили досвід Ізраїлю коли напали ХАМАС. Водночас летіло багато ракет з РСЗВ, дрони, крилаті і балістичні ракети. Навіть найкраща система ППО у світі, яку має Ізраїль не змогла перехопити всі цілі. Засоби ураження спроєктовані так, щоб долати системи ППО. Ізраїль – це одна українська область по території, можна суттєво наростити системи ППО по кордону і всередині країни. Україна — величезна територія, і ворог атакує з різних напрямків. Наша ППО зосереджена на локальному захисті міст, об’єктів тощо. Ворог під час атак такою кількістю засобів ураження намагається перевантажити нашу ППО, щоб якомога більше цих засобів потрапило у ціль.

Питання, які не варто задавати

Враховуючи те, що ППО намагається збивати усі ворожі цілі, і дивлячись на статистику збитих ракет, чи вірно казати, що запас боєприпасів до західних систем ППО трошки виснажений?

— Дуже не люблю відповідати на це питання і коли журналісти його піднімають, особливо західні. Це неправильно, ви не повинні цікавитися нашими бойовими спроможностями, кількістю засобів. Це призводить до відповідної реакції населення. Наші партнери чудово поінформовані про те, скільки летіло, скільки збито, скільки ми витратили. Вони ж нам ті ракети постачають. Ви думаєте у нас тут виробництво? Ні! Ми не можемо виробляти тут ні радянські ракети С-300, ми беремо їх у партнерів, чи навіть менші комплекси. Ми все отримуємо сьогодні від партнерів. Повітряні сили намагаються якомога раціональніше використовувати озброєння. Не витрачати ракету на "Шахед", краще його збити мобільними групами. Зрозуміло, якщо не всі дрони збиваються, наприклад, 8 збили, а 2 летять, то по них будуть витрачатися і зенітно-керовані ракети. Інша річ, коли ми говоримо про ЗРК С-300, які запускаються балістичною траєкторією. Тут потрібні спецзасоби, наприклад, Patriot. Але якщо ми глянемо на запаси у ворога ракет С-300, в нас не вистачить жодних запасів, які їх збивати. Тому звичайно говорити про це можна, але обережно. Тому що кожний раз витрачаючи певну кількість ракет, формується запит до партнерів щодо постачання нової партії ракет до ППО. Це робиться не публічно. Часто ви бачите в пакетах допомоги США, Британії та Німеччини додаткові боєприпаси до систем ППО — чітко і без конкретики. Ми не можемо відразу взяти величезну кількість ракет — їх потрібно зберігати, а ворог рано чи пізно дізнається про це. Розвідка, на жаль, в них працює і немає великого сенсу розміщувати в Україні повні склади з боєприпасами. Та сама історія і з літаки F-16. Все ніби готово а ми не беремо, чому?! Прибудуть вони до нас і стануть гарною мішенню для ворога?! Будемо отримувати тоді, коли буде все для цього готово: люди, які будуть пілотувати, люди, які будуть обслуговувати їх, аеродромна інфраструктура тощо. Коли все буде готове, тоді буде раціональне зерно для розміщення літаків в Україні. А поки нехай їх там підремонтують, модернізують, щоб служили нам вірою і правдою.

Нещодавно у звіті про перехвати ворожих цілей було вказано, що система РЕБ "допомогла" деяким ракетам і дронам не долетіти до своїх міток. Чи всі ракети можна перехоплювати та перенаправляти РЕБом?

— РЕБ не потрібно переоцінювати, тим паче, в тій кількості, яку ми зараз маємо. На жаль системи стали пізно постачати, точніше не було раніше такого виробництва масового. Але давайте про звіт, якій ви згадали. Було 40 повітряних засобів, включаючи три дрони. Збили 8 крилатих ракет із 12. Далі це фактично ракети, які летять по балістиці, більшість з них. Власне з 20 ракет, які не долетіли, частина була подавлена системами РЕБ. Якісь впали в полі, якісь розірвались в повітрі, ліквідувались і т.д. Решта ракет просто впали самі, без допомоги — десь росіяни не допрацьовують на їх виготовленні, можливо поспішають, можливо намагаються замінити якісь комплектуючі імпортні, яких не вистачає. Із тих 20 цілей які не долетіли до мітки — частина робота РЕБ, частина неякісний продукт, або інші фактори. Тому повертаючись до питання систем РЕБ — за ними буде майбутнє, вони вже використовуються на фронті і будуть ще більш потужні станції. У ворога вони, на жаль, є і вони впливають на події. Ви бачите велику кількість FPV-дронів — тисячами використовують на фронті. Окопний РЕБ грає дуже важливу роль — бійці намагаються якомога більше отримати для себе цих систем, це просто рятує життя. Війна переходить і перейшла вже на інший технологічний рівень, де працює високоточна зброя навіть застосовується артилерія — кожний снаряд зараз "розумний", з артилерійських систем ствольного типу він летить точно по цілі.

Більшість українців все ще, за два роки великої війни, не розуміють, чому ворожі дрони літають по Україні, а не знищуються відразу, як тільки перетнули повітряний простір України. Давайте ще раз нагадаємо як працюють воїни Повітряних сил ЗСУ: чи існують лінії повітряної оборони — підпускають дрони для ефективного знищення або для застосування конкретної зброї по цілях?

— Я вже багато разів говорив, всі дрони летять за маршрутами, які підготували російські оператори. Ці маршрути можуть змінюватись, умовно їх є 10 і оператори вибирають куди саме сьогодні полетять цілі. Дрони летять поміж областей, річок, використовуючи ландшафт місцевості. Намагаються нижче притиснуться до землі але це ризиковано, можна ж у дерево влучити, чи іншу опору. Були такі випадки — "Шахеди" знімали з дерев. В нас величезна територія — кордони з Білорусією, територія півночі Росії, лінія фронту, акваторія обох морів та Придністров’я (ворожого для нас анклаву) — це виходить 2500 кілометрів. "Шахеди" можуть залетіти з будь-якої точки. Звісно, будуть вибирати маршрути, щоб ми якомога менше їх могли перехопити. Мобільно-вогнева група має на озброєнні крупнокаліберні кулемети, зенітні гармати, ПЗРК. Так, цих груп багато — сотні і тисячі, але і Україна велика країна. Ворог знає приблизне розташування наших зенітно-ракетних систем. І ясно що ми не будемо ставити у полі ту мінімальну кількість засобів, яка в нас є. Треба захистити не поле, а людей у містах мільйонниках, де і зосереджені основні об’єкти, які ворог бажає знищити. Це Київ безпосередньо, тому у столиці багато ППО, отже всі "Кинджали" летять в столицю. Розосередити ППО — поставити далі від міста — неможливо. Збільшиться кільце, яким треба охопити радіус ураження. Часто буває, що прилітають і уламки ракет і дронів. На жаль є і наслідки, це фіксується на відео (комунікація з суспільством важлива). Але росіяни потім беруть наші ж зйомки і монтують для жахливої картинки — "всі об’єкти знищені" і далі боти розкидають це по Telegram–каналах. А наші люди це дивляться і сприймають як ніби "Генштаб бреше у зведеннях". І відповідно РФ намагається досягти цілей навіть таким чином — інформаційним. Звичайно будуть уламки, ви ж бачите, скільки всього летить. Тому і попереджуємо людей — пройдіть в укриття, це врятує вас.

Зброя, яка здатна змінити хід війни

Ви неодноразово казали, що винищувачі F-16 зможуть змінити хід війни. Як це буде виглядати, коли ми їх отримаємо?

— Перевага у повітрі на лінії бойового зіткнення на підконтрольній Україні та окупованій території — це ключ до успіху операцій. Потрібно не 2-3 літаки, щоб досягти цього успіху. Зрозуміло, що потрібні літаки, які не будуть поступатися у тактико-технічних характеристиках російським літакам Су-35, які є основними противниками у повітрі сьогодні. Потрібні ті модернізації F-16, які зможуть протистояти такому противнику, які мають потужні радари, які можуть конкурувати з ними. Будуть різні літаки — їх можна буде і ремонтувати, і модернізувати. Головне в літаку — бортове РЛС — це радар, щоб побачити противника. Зараз ніхто не воює у ближніх повітряних боях, це нам не потрібно. Нема жодного сенсу вступати в бої, як у Другу світову.

Також важливо захистити державу зсередини від ракет та дронів. Звичайно, балістичні ракети F-16 не зіб’є, жоден літак не зіб’є балістику. А ось крилату ракету і дрони — до снаги. Це літак створений, щоб бути частиною протиповітряної оборони і активно застосовуватися. Нині наші льотчики намагаються зробити це на МіГ-ах та Су-шках радянських 80-х років ще, які не модернізовані. Але це надзвичайно складне завдання. F-16 будуть робити це ефективніше.

Далі F-16 — це багатоцільовий літак. Чому Кримський міст важливо підірвати чи спалити? Бо по ньому йдуть стратегічні поставки — вода, їжа, одяг, амуніція, боєприпаси, пальне, зброя. Ви бачите, скільки у росіян щодня знищується на полі бою різної техніки. І їм це все треба поповнювати. Якщо не привезеш снарядів, то можна буде втікати з позицій. І тому знищувати логістику — оці бази невеликі, польові пункти управління, склади боєприпасів — оце все можна знищити високоточним ударом з літаків. Літак F-16 має великий спектр озброєння і може завдавати ворогу болючих ударів по таких цілях. Вигнати російську авіацію складно, це треба робити не одними F-16. Ви бачили вже, як Patriot проявив себе, коли зненацька з’являвся там чи там. Це блискучі спецоперації, які проводяться під керівництвом командувача Повітряних сил. Це надзвичайно важливо — ворог розуміє, що у нас є засоби, які можуть діставати їх там, де вони не чекають.

Ви тільки що натякнули на недавню операцію по знищенню російських літаків (А-50 та Іл-22 — ред.)?

— У нас багато було операцій по знищенню літаків — на Брянському напрямку, Херсонському, Одеському. Командувач Повітряних сил та Головнокомандувач ЗСУ подякували за збитий літак — це вперше в світі така ціль була збита. Це не просто втрати спеціальної техніки, це серйозний іміджевий удар по режиму Путіна, сигнал для партнерів — ось ми зробили, ми можемо, давайте ще зброю. Протистояти російській авіації можна і авіаційними платформами, які мають партнери, а також наземні системи.

Болючі втрати російської армії

Назвіть 5 найболючіших втрат російської армії в Криму?

— Найкраща операція — це знищення крейсера "Москва", тут долучилися усі Сили оборони — повітряні, військово-морські та інші. Це була геніальна операція, яка вже описана, і Bayraktar брав участь у цьому знищенні, відвертав увагу. Але цей крейсер — це те, що дуже заважало, це флагман Чорноморського флоту, який містив багато апаратури, мав серйозні ударні функції і знищити такий корабель було дуже непросто. Але наші Сили оборони перехитрили їх — це класика. Я думаю, що не один фільм буде знято по цій операції. Далі ви бачили удари ракетами StormShadow по різних об’єктах, наприклад, по штабу Чорноморського флоту. Севастополь — це не "город русских моряков", це українське місто, тому удар був красномовним. Вже підтверджені наслідки — знищені пункти управління, вбиті окупанти. Знищення російської авіації на аеродромах — я не буду казати хто, як та якими засобами. Знищення комплексів "Тріумф" з відео підтвердженням. До цього долучалися Сили спеціальних операцій, ГУР — це не тільки Повітряні сили, а усі комплексі. І Гвардійське, і Джанкой, коли по поїзду прийшли боєприпаси. Так, ворога треба бити, і про це я вам кажу — це логістика, це забезпечення, це бази, пункти управління.

На півострові все частіше лунає повітряна тривога. Яка у них ситуація з ППО і як ми можемо її "вимотати" або зробити більш уразливою?

— Це тяжко, бо у них є постійне виробництво ракет. І балістичних і зенітних ракет виробництво продовжується, тому Сили оборони концентруються на знищенні установок. Бо виснажувати їх можна, знищуючи пускові системи. Це намагаються робити пілоти ракетами протирадіолокаційними. Також знищується і артилерією — вона завдає все більш високоточні удари. FPV-дрони знищують ворожу ППО, це теж вже неодноразово показано. Вони коштують копійки, а знищують ворожу техніку на мільйони. Тому є прогрес у знищенні ворожої ППО. Подивіться у зведенні Генштабу описано, скільки ЗРК знищено — це загальна назва. ППО російське проріджується. Те, що вони лінію зіткнення ним наситили — 100%, те, що Крим насичений — 200%. Але бачите, що решта російської території не так вже і насичена засобами ППО. Там взагалі прохідний двір. Москва, Петербург, бункери Путіна будуть чимось захищені більш-менш, але дрони українського виробництва долітають і до Москви, і до Пітера, і до інших нафтобаз. Це дуже добрий знак. Вони відчувають все більш гіркий присмак війни. Росіяни думали, що "СВО идет по плану", що війна їх не торкнеться. Тепер торкається всіх. Це отримували і ми, на жаль, протягом цих двох років — пожежі, руйнування і смерті. Тепер отримають і вони.

Якої кількості дронів буде достатньо, щоб Україна зробила максимально боляче РФ? Як на фронті, так і на території противника?

— Не знаю, як відповісти, бо нема такої кількості, якої треба. Є, яку б хотілося. Мені б хотілося, щоб мільйон українських дронів полетіло і поклало їх до Уралу, але ми ж розуміємо, що можливості не безмежні і у нас, і у країн-партнерів. Але добре, що є українські дрони, добре, що вони виготовляються, що вони ефективні. Зрозуміло, що їх будуть збивати. У них скільки є різного ППО. Але питання в тому, як це будуть застосовувати наші захисники, які тактичні прийоми, які хитрощі будуть застосовані. Попри все, попри їхнє ППО — прилітає всюди і в Криму. Багато дронів не буває, FPV постачаються десятками тисяч, але і Росія їх робить. Тому потрібно розвивати засоби ППО, щоб захиститися від їхніх дронів.

Яка ще зброя, окрім F-16, здатна змінити хід війни?

— Ми не можемо воювати з армією, яка нас обходить кількостю та ще й по технологіях. Нам потрібно від партнерів отримати інструмент, щоб закінчити війну. І цей інструмент і є високотехнологічна далекобійна зброя. Наприклад, ATACMS. Чекаємо на рішення німецького уряду про Taurus. Є StormShadow, тому треба, щоб до британських та французьких ракет доєдналася німецька. Нам важливо мати кількість, щоб бити ворога ефективніше. Тоді це буде серйозна допомога нашим побратимам з Сухопутних військ. Ми розуміємо, в яких умовах вони зараз воюють на фронті. Якщо тут погода за вікном в тилових регіонах погана, то там — умови стають непростими. Стріляє артилерія, стріляє авіація, над головою дрони, які летять тебе знищувати. Це надзвичайно важка праця. Саме тому питання заміни хлопців на якийсь час, проведення ротацій надзвичайно гостро стоїть, бо важко у таких умовах. Тому авіаційна підтримка дуже важлива, зокрема та, про яку ми говорили з вами — це і завдання ударів на далеких підступах, щоб зменшити постачання ворожих боєприпасів і логістики.

Нагадаємо, 17 січня Україна вперше застосувала гібридну систему ППО проєкту FrankenSAM проти ворожих дронів, збивши іранський "шахед" за 9 кілометрів.

Також Фокус писав, що український виробник безпілотних літальних апаратів провів успішні випробування БПЛА на реактивній тязі. Судячи з опублікованого відео тестового польоту, дрон вирізняється високою маневровістю, що може стати викликом для ППО Росії.