США доб'ються допомоги для України, а Угорщину можуть позбавити голосу, — аналітик (відео)

"Вікно можливостей" для прийняття пакета допомоги від США все ще є до лютого 2024 року і у Конгресі згодні посилити міграційну політику. Тим часом Європарламент "попередив" Угорщину, що може тимчасово позбавляти її права голосу, заявляє голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

У республіканців та демократів США є спільне розуміння еміграційної кризи, але різні погляди на цю проблему. Проте республіканці хочуть повернення до механізму закону Трампа, а демократи пропонують посилення еміграційних правил на своїх умовах. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

За його словами, негативними факторами у внутрішній американській політиці на сьогодні є два пункти: зрив домовленностей про загальний бюджет до 30 вересня 2024 року і перехід до часткового фінансування, а також початок праймеріз (висування кандидатів в президенти від кожної партії). І хоча все це змінює політичну риторику, проте вікно можливостей для прийняття пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню все одно лишається.

"У приватних розмовах с журналістами самі республіканці говорили про таке "вікно можливостей" між 19 січня та 2 лютого, — зазначає аналітик. — Навіть керівники республіканців заявляли про це в Сенаті".

Ігор Чаленко вважає, що далі треба спостерігати за ходом подій, адже час дійсно піджимає і вже зрозуміло, що схвалений навіть в січні пакет допомоги почне поступати тільки в березні. Проте навіть подібні добрі новини дуже важливі для України зараз.

Можливе позбавлення голосу Угорщини в Європарламенті стосовно голосування за допомогу Україні поки що є своєрідним політичним тиском на прем'єра країни Віктора Орбана, акцентує аналітик. Процедура "порушення стандартів і цінностей ЄС" з боку якоїсь країни Євросоюзу має доволі складний бюрократичний механізм.

"Спочатку Угорщина після ініціювання подібного питання третьої частиною держав ЄС має пояснити, чому вона так робить, — каже експерт. — Якщо пояснення не будуть прийняті, то тільки тоді Європейською Радою буде прийнято рішення про тимчасове обмеження прав голосу держави".

За твердженням Ігоря Чаленка, це доволі довгий процес, який не буде задіяний щонайменше до початку лютого. Проте саме подібне питання вже є неприємним "дзвіночком" для Угорщини з урахуванням того, що вона має головувати в Європейській Раді у другій частині цього року, адже держава планує отримати собі преференції завдяки цьому.

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