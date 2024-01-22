Для участі у виборах і служби в армії: навіщо влада згадала про множинне громадянство

Президент анонсував законопроєкт про множинне громадянство. Це вже не вперше, коли влада намагається врегулювати це питання. Фокус розбирався, чому тема подвійного громадянства знову актуалізувалася.

"Сьогодні я вношу до Верховної Ради ключовий законопроєкт, який допоможе внести зміни до законодавства і запроваджує інститут множинного громадянства", — заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до українців з нагоди Дня соборності 22 січня.

Документ стосується етнічних українців, які в період різних хвиль еміграції вимушено покинули батьківщину і проживають на території інших країн. А також іноземних добровольців, які сьогодні воюють за Україну, на підставі чого можуть претендувати на українське громадянство. Винятком у законопроєкті будуть громадяни РФ — для них отримати український паспорт як другий або третій не є можливим.

Підняти демографію

Тему подвійного і множинного громадянства команда президента обговорює не вперше. Про те, що в Україні буде врегульовано це питання, Володимир Зеленський говорив під час інавгураційної промови в травні 2019 року. Через пів року президент зареєстрував відповідний законопроєкт у парламенті.

Його так і не розглянули в сесійній залі, оскільки до документа були зауваження з боку Головного науково-експертного управління ВР. Там стверджували, що законопроєкт призведе до поширення в Україні "узаконеного подвійного громадянства", що суперечить Конституції.

Наступного разу реалізувати свою обіцянку про подвійне громадянство президент спробував у грудні 2021 року.

"Я знаю, наскільки важливе для українців, які проживають у США, Канаді, ЄС питання множинного громадянства. Уперше українці з усього світу почуватимуться не діаспорою. Не просто людьми українського походження, а українського громадянства. Рівними українцями", — заявив Зеленський 1 грудня під час виступу в парламенті.

Тоді ж президент зареєстрував низку законопроєктів. Однак їхній розгляд було поставлено на паузу. Цього разу — через повномасштабне вторгнення РФ у лютому 2022 року.

Сьогодні, за словами експертів, тема подвійного або множинного громадянства як ніколи актуальна для України, оскільки через тривалі військові дії питання демографії стає критичним. Співрозмовники Фокусу не раз зазначали, що деякі європейські країни хотіли б, щоб мігранти з України залишилися після завершення війни. Наприклад, Німеччина, де з початку великої війни проживає понад 1 млн українців, влітку 2023 року спростила процес отримання громадянства.

"Як свідчать дані з міграції, людина, яка більше ніж п'ять років провела за кордоном, з 90% ймовірністю не повертається на батьківщину. Ми не знаємо, коли закінчаться військові дії, але українці за кордоном намагаються закріпитися", — говорив Фокусу президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

Згідно з даними Центру економічної стратегії (ЦЕС), навіть після війни в Україну можуть не повернутися від 1,3 млн до 3,3 млн громадян. Соціологія показує, що більшість українців — близько 70% повернуться додому після завершення військових дій. На практиці справи можуть бути набагато гіршими.

"Президент повернувся до питання множинного громадянства з кількох причин. Насамперед — це спроба зберегти українців, які тимчасово проживають на території ЄС і вже не замислюються про повернення. За обережними оцінками соціологів, це приблизно третина всіх, хто виїхав з початку повномасштабного вторгнення. Вони робитимуть усе можливе, щоб отримати нове громадянство і закріпитися. А тому, якщо Україна дозволить множинне громадянство, це дасть можливість не втратити частину тих, для кого в перспективі український паспорт не матиме цінності", — міркує в бесіді з Фокусом політолог Олег Постернак.

Друга причина, чому президент повернувся до теми множинного громадянства — можливість консолідувати етнічних українців, які живуть по всьому світу. Експерти зазначають, що така політика дасть змогу збільшити кількість громадян, нехай і на символічному рівні — навряд чи етнічні українці, які мешкають, приміром, у Канаді, приїдуть жити в Україну в умовах важкої демографічної ситуації після війни.

"Ідея спочатку була пов'язана з тим, щоб відновити історичну справедливість, дати можливість представникам діаспори отримати громадянство. Уже очевидно, що, внаслідок війни, Україна зіткнеться з серйозною демографічною кризою. Ситуація була і так проблемною, а зараз може стати критичною. А цей закон дасть змогу величезній частині українців поєднувати роботу і життя в Україні та за кордоном. Крім того, він дасть можливість людям, які хочуть у нас жити і працювати, отримати таку можливість. І ми повинні цим скористатися. Наприклад, у багатьох українок, які виїхали за кордон, з'являться чоловіки, їх можна привернути в Україну, давши можливість отримати громадянство", — каже Фокусу політолог Володимир Фесенко.

Не останню роль в актуалізації теми множинного громадянства відіграє електоральний інтерес, вважає Постернак. Хоча вибори під час війни проводити не будуть, так чи інакше коли-небудь вони відбудуться. І що більше володарів українських паспортів можна буде включити до списків виборців, то краще.

"Це питання дискусійне, але якщо в людей є громадянство, вони голосуватимуть. Це одна з причин, яка вказує на доцільність законопроєкту", — додає експерт.

Подвійне громадянство — подвійні обов'язки

Поки тексту законопроєкту немає, експерти можуть тільки припустити, як документ врегулює низку питань, пов'язаних із множинним громадянством. Серед них — мобілізація, військовий обов'язок, а також виборче право. Чи зможе громадянин кількох країн брати участь у виборах, де він проходитиме службу в армії, а також чи потраплятиме він під призов, у разі війни.

За словами Фесенка, всі ці питання мають бути додатково прописані та врегульовані двосторонніми договорами між країнами, чиє громадянство отримує людина.

"Наприклад, голосувати людина з кількома громадянствами зможе в обох країнах. А що стосується служби в армії — має бути прописано право вибору. Якщо в обох країнах є норма про військовий обов'язок, людина повинна вибрати, де вона проходитиме службу. У разі війни — те саме. Має бути окрема норма — або відсилання до закону про мобілізацію, або — двосторонні домовленості. Просто так не можна призвати людину, яка проживає на території іншої країни, навіть якщо в неї є громадянство іншої країни. Це потрібно окремо прописати", — зазначає експерт.

Відкритим залишається питання з множинним громадянством деяких народних депутатів. Чи легалізує закон паспорти, які були отримані до його ухвалення? Постернак вважає, що останнім часом Офісу президента дедалі складніше знаходити голоси під ключові законопроєкти, тому депутатів можуть "підкупити" можливістю легалізації інших громадянств.

"Це один із варіантів, чому нардепи можуть оперативно ухвалити законопроєкт — якщо вони отримають можливість легалізувати свої інші громадянства. Але при цьому в ОП навряд чи хочуть отримати хвилю критики, у зв'язку з тим, що нададуть пільговий режим для депутатів у цьому питанні", — додає політолог.

Що стосується етнічних українців, які мають паспорти РФ, на думку Фесенка, якщо такі люди проживають на території України і можуть довести свою ідентичність, їм, можливо, нададуть право отримати громадянство. Але тільки в разі відмови від російського.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року ідею подвійного громадянства в Україні підтримав голова МЗС України Дмитро Кулеба. За його словами, у цьому питанні можуть бути певні обмеження. А політика подвійного громадянства має втілюватися розумно і поступово, починаючи з дружніх країн-союзниць.

"Будь-яке подвійне громадянство з державою-агресором або недружніми країнами має бути заборонено", — додав Кулеба.

Фокус раніше писав, що росіяни почали масово подавати документи, щоб отримати паспорт Молдови. Влада не встигає обробляти нові заявки.