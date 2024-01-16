Не встигають обробляти заявки: росіяни масово оформляють громадянство Молдови, — Reuters

За даними урядового відомства, бажання отримати паспорт європейської країни пов'язане з вторгненням Кремля в Україну. До слова, приблизно 20% від усіх заявок було отримано від українців.

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Росіяни почали масово подавати документи на те, щоб отримати паспорт Молдови. Влада не встигає обробляти нові заявки. Про це йдеться в матеріалі Reuters.

За словами представників урядового відомства, кількість запитів на отримання молдавського паспорта збільшилася лише останнім часом. Переважно йдеться про громадян Російської Федерації, які через війну вирішили зайнятися цим питанням.

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"У зв'язку з різким збільшенням кількості запитів на отримання молдовського громадянства, відомство просить уряд продовжити термін розгляду заяв до шести місяців, замість нинішніх 20 днів", — заявили в урядовому відомстві.

У матеріалі окремо додали, що велику роль у питанні отримання громадянства Молдови зіграла геополітична ситуація в регіоні, яка склалася через вторгнення Кремля в Україну. Серед тих, хто бажає отримати громадянство однієї з найбідніших країн європейського континенту, 70% — росіяни і 20% — українці. При цьому більш конкретних даних про кількість заявок поки що немає.

Нагадаємо, 28 листопада повідомлялося, що президент Молдови Мая Санду позбавила громадянства проросійського політика Олександра Калініна. Причиною для позбавлення громадянства стало звернення до президента РФ Путіна від імені Кишинева з метою підтримати окупаційні дії російської армії.

23 жовтня повідомлялося, що глава МЗС Дмитро Кулеба підтримав ідею подвійного громадянства в Україні. За його словами, ідея наявності двох паспортів має стати елементом державної політики, яка продемонструє силу українських документів у світі. При цьому, подвійне громадянство з РФ буде заборонено.