Брати приклад з Фінляндії і будувати лінії оборони: як це захистситить від окупантів (відео)

Країни Балтії та Фінляндія прекрасно пам'ятають своє історичне минуле, тому намагаються якнайшвидше побудувати багато фортифікаційних споруд. Україні теж треба терміново зводити подібні лінії оборони, вважає аналітик "DeepState" Роман Погорілий.

Україна на прикладі Фінляндії має розбудовувати більше захисних ліній, аби завадити просуванню окупантів своєю територією. Фіни прекрасно пам'ятають, що їм приніс колись СРСР, тому після нападу Росії на Україну вже готуються до можливої агресії. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військовий аналітик та співзасновник проєкту "DeepState" Роман Погорілий.

Він акцентує, що підготовка ліній оборони у Фінляндії не означає, що завтра на цю країну нападе РФ, але такі превентивні заходи попросту необхідні, коли у тебе під боком подібний агресивний сусід. Таким питанням із самого початку російського нападу на Україну задались і країни Балтії.

"Україна вже активно створює подібні захисні лінії оборони й Уряд виділив рекордні 17,5 млрд гривень на цей проєкт, — каже аналітик. — На півночі країни все мінується, бетонується та укріплюється".

Головне, зазначає експерт, щоб всі ці гроші пішли у правильне річище під час розподілу серед обласних бюджетів. Щобільше, такі укріплення треба створювати по всій лінії фронту — копати та закопуватися.

"Зараз всі країни, які хоч якось наближені до РФ, розуміють всю загрозу і всю серйозність ситуації, — каже Роман Погорілий. — В будь-якому разі подібні лінії оборони мають бути там, де можлива агресія російських окупантів".

На сьогодні Україна є дійсно щитом Європи та, за словами експерта, саме на нас розраховують наші партнери з Польщі та країн Балтії. Як можна помітити, саме вони є основними акселераторами допомоги ЄС та НАТО на користь України.

Раніше Фокус розповідав, що у російському інформаційному просторі заявили про територіальні та ідеологічні цілі розширення війни за межі України. Наступною може бути Фінляндія, адже там нібито "зростають націоналістичні настрої".