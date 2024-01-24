Треба знищувати ракетні установки на території РФ: в цьому допоможуть диверсанти, — майор запасу (відео)

Україні потрібні далекобійні ракети, щоб установки для запуску перероблених С-300 та С-400 не могли обстрілювати прикордонні міста. Можна також активізувати диверсійну роботу зі знищення таких установок, вважає учасник російсько-української війни Олексій Гетьман.

Щоб запобігати обстрілам України переробленими ракетами С-300 та С-400, якими армія РФ нещодавно обстріляла Харків, Києву потрібні подібні ракети, які зможуть, перш за все, вражати пускові установки для цих боєприпасів. Такі ракети повинні мати дальність понад 500 км і бути не дуже дорогими, а також їх має бути дуже багато. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив майор запасу та учасник російсько-української війни Олексій Гетьман.

Він зазначив, що у росіян дуже багато як пускових установок, так і самих ракет С-300, що накопичились ще з радянських часів. Перехоплювати подібні балістичні боєприпаси у повітрі дуже важко, тому що Україні не вистачає засобів ППО.

"Західні партнери передають нам по 100-200 ракет ППО на місяць, а у росіян цих перероблених С-300 та С400 близька 5 тисяч штук, — акцентує майор запасу. — Для "Кинджалів" та "Іскандерів" цього достатньо, але для боротьби з масовими С-300 та С-400 треба знищувати самі пускові установки".

Тому, за словами експерта, треба як найшвидше активізувати власний ВПК на випуск далекобійних ракет для ураження бойових установок на відстані понад 300 км, а також наполягати на допомозі партнерів, поки український ВПК почне випуск. Україні особливо необхідно прикрити саме лінію фронту та прикордонні області.

"У союзників дуже дивна позиція, за якої вони можуть нам передавати далекобійні ракети за умови, що ЗСУ не будуть ними стріляти по території РФ, — каже Олексій Гетьман. — Але як в такому випадку знищувати саме ці пускові установки? Скільки ще мирних українців має загинути від обстрілів з боку РФ?".

Ну думку майора запасу, актуальним є активізація диверсійних дій щодо виробництва чи місць зберігання таких ракет в тилу ворога. Якщо поки ми не можемо бити ракетами по самих установках, їх треба знищувати в інший спосіб — за допомогою диверсантів.

Фокус раніше писав, що високотехнологічна далекобійна зброя Заходу зможе змінити хід війни з Росією. Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат раніше говорив, що до британських і французьких ракет мають приєднатися німецькі Taurus.