"Дуже багато незрозумілих моментів", — військовий про падіння російського ІЛ-76 (відео)

Звучали сигнали повітряної тривоги, сам літак прямував від кордонів країни, а російські військкори вже сумніваються у версії Кремля, зазначає Сергій Братчук.

Перед тим, як почати робити хоч якісь висновки з катастрофою літака ІЛ-76 над Бєлгородщиною треба дочекатись офіційних заяв України й не вірити жодній інформації від окупантів. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

У експерта є питання щодо попередніх моментів з часу падіння літака. Наприклад, попередньо в Бєлгородській області пролунав сигнал повітряної тривоги приблизно за годину стало відомо про падіння цього військово-транспортного літака. Також на фото з місця подій видно тільки уламки літака, але немає великої кількості останків тіл, як би це цинічно не пролунало, зазначає Сергій Братчук.

"Слід зазначити, що навіть російські так звані воєнкори теж сумніваються в наративах пропаганди, щодо падіння ІЛ-76, — акцентує військовий. — Тому що є велике питання щодо маршруту літака, бо він летів від кордону країни і є інформація, що цей борт нещодавно здійснював рейс до Єгипту".

Щодо ситуації під Кринками, то, за словами Сергія Братчука, напередодні ЗСУ відбили там щонайменше сім ворожих атак. Армія РФ постійно переформатовує свої підрозділи збираючи залишки "м'ясних" груп і знову відправляючи їх в атаки. Ворог став рідше використовувати важку технічку, адже вона легко уражається українськими підрозділами.

"Особливо вдало працюють дрони ЗСУ і вони навіть лякають "головного космонавта РФ" Рогозіна, що скаржиться на цілодобову їхню тріскотню — каже експерт. — Наші хлопці настільки успішно застосовують БПЛА, що навіть на окремих ділянках з'явились цілі цвинтарі російської бронетехніки".

Раніше Фокус повідомляв, що російський ІЛ-76 у день збиття літав до Сирії. При цьому російський борт попрямував до РФ через повітряний простір Саудівської Аравії та Ірану.