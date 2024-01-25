Втрати 1 до 10 під Авдіївкою: ЗСУ влаштували окупантам справжню "м'ясорубку", — Євген Дикий (відео)

Завдяки контратакам вдалось вибити ворога з "Царської охоти" та "Зеніту". Також ЗСУ затиснули в коридор окупантів у дев'ятому мікрорайоні й навряд чи росіяни врятуються, зазначає ветеран АТО.

У Авдіївці ЗСУ вдалось закрити окупантів у своєрідний коридор у дев'ятому мікрорайоні й зараз вони з кожним днем ризикують з нього взагалі не вийти живими. В районі Коксохімічного комбінату, що зараз є фортецею ЗСУ, армії РФ так і не вдалось закріпитись, але вони продовжують надсилати в промзону свої "м'ясні" загони. Про це в інтерв'ю Фокусу повідомив ветеран АТО та військовий експерт Євген Дикий.

За його словами, Авдіївка зараз повернулась до бойових подій останніх місяців, де працює страшна "м'ясорубка" по знищенню російських окупантів. Зараз співвідношення втрат на цій ділянці фронту досягає "1 до 10" на користь ЗСУ.

"Наказ взяти Авдіївку росіянами має суто політичний характер, — вважає експерт. — Російські генерали не є ідіотами, але все що вони роблять під Авдіївкою є ідіотизмом, тому це суто політична воля Кремля, а вони виконують наказ".

Ті жертви, які несуть ЗСУ під Авдіївкою варті цього плацдарму, а ось шалені втрати російської армії цілком перевішують важливість цього напрямку, зазначає Дикий. Силам оборони України вигідно, щоб цей наказ не скасовували, адже завдяки постійним "м'ясним штурмам" перемелюються багато живої сили агресора.

За словами ветерана АТО, українські бійці вдало використовують логістичну трасу біля села Орлівка. Хоча ця траса прострілюється ворогом, але ЗСУ навчились налагодити активний трафік завдяки військовим хитрощам пересування машин у ночі.

"Логістика працює дуже вдало: постійно підвозяться боєкомплекти та евакуюються поранені, — каже Дикий. — Поки логістика налагоджена, то тримати Авдіївку та Коксохім можна доволі довго, а ворог буде зазнавати шалених втрат".

Щодо ситуації в "Царській охоті" та Громадській організації "Зеніт", про закріплення в яких повідомляли ЗМІ окупантів, то ситуація там кардинально змінилась, зазначає військовий експерт. Завдяки контратакам ЗСУ загрозу на цих ділянках вдалось прибрати щонайменше на декілька днів.

Раніше Фокус повідомляв, що вогонь HIMARS уразив російських операторів БПЛА на Донбасі. Росіяни розіслали через бот "незнайомим людям" координати, де відбуватиметься підготовка операторів дронів.