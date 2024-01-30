Жодних "м'ясних штурмів" і безглуздих наказів: Україна успішно запроваджує стандарти НАТО (відео)

Якщо до 2014 року ЗСУ були пострадянською армією, то тепер вони майже такі, як і будь-яка інша армія НАТО. Стандарти Альянсу — це не тільки калібр зброї, але й система ухвалення рішень, зазначає майор запасу Олексій Гетьман.

Попри те, що на навчаннях із інструкторами НАТО за кордонами України бійці ЗСУ часто дають науку самим західним партнерам, нам усе одно треба активніше запроваджувати всі стандарти Альянсу. Ці стандарти — не тільки калібр зброї чи частоти зв'язку, але й система відносин між військовими в армії. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів учасник російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман.

Він зазначає, що до 2014 року Україна мала пострадянську армію, яка мала схожі правила, бойові статути й побудову підрозділів, що не відповідали сучасним реаліям. Із моменту агресії РФ у Криму українські збройні сили стали переходити саме на стандарти НАТО для дієвішого виконання військових завдань.

"Наприклад, була змінена ситуація, коли командир віддавав небезпечний наказ, а вся ланка повинна була його виконувати, — каже майор запасу. — Тепер кожен молодший командир у межах своїх тактичних повноважень ухвалювати самостійні рішення, що дає можливість уникнути втрат серед особового складу чи не витрачати час на безглузді речі. Наприклад, це унеможливлює "м'ясні штурми".

У ЗСУ тепер так побудована система відносин, що командир навіть за бажання не може надати наказ до подібних штурмів, зазначає Гетьман. Це стало можливим саме завдяки реформі за стандартами НАТО.

"Тепер у ЗСУ немає проблем, які були колись, щоб, наприклад, для виїзду на навчання командир роти тиждень заповнював документи й погоджувати всі питання від транспорту до їжі, — акцентує майор запасу. — Зараз командир складає план навчань і якщо його погоджує керівництво, то командиру залишається опікуватися тільки підлеглими в межах своєї роботи".

Олексій Гетьман зазначає, що, на жаль, у ЗСУ все ж таки ще залишилися ознаки "радянщини", хоча ситуація змінилася дійсно кардинально за останні 9 років. Багато радянських шаблонів і прикладів роботи сходять нанівець у тому числі й еволюційним шляхом, адже до ЗСУ прийшло чимало молодих людей із сучасним підходом.

Раніше Фокус повідомляв, що, за даними Інституту вивчення війни, Україна вже запровадила понад 18 стандартів НАТО. У них увійшли стандарти захисту особового складу, комунікаційна підготовка військово-морських сил, а також процедури для інформаційних і транспортних систем.