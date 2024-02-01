"Буде друга Фукусіма, але не Чорнобиль": Дикий про можливий підрив Запорізької АЕС окупантами

Росіяни й так спричинили екологічну катастрофу підірвавши Каховську ГЕС. Можливий підрив Запорізької АЕС може відбутись тільки при бажанні Путіна, який почує небезпеку для себе, каже ветеран АТО.

Запорізьку АЕС не обов'язково звільняти за допомогою обстрілів та штурмів, хоча вона побудована таким чином, щоб витримувати бомбардування, але ризикувати так, звичайно, не варто. У найгіршому випадку, якщо росіяни підірвуть АЕС всередині на Україну чекає не Чорнобиль, а Фукусіма. Про це в інтерв'ю Фокусу повідомив ветеран АТО та військовий експерт Євген Дикий.

На його думку, у ЗСУ є можливість при контрнаступі просто обійти небезпечний об'єкт з різних боків, а окупанти навряд чи залишаться в оточенні на станції та відійдуть. Варіант з підривом станції з середини можливий тільки в тому разі, якщо Путін вирішить, що деокупація цього регіону критично вплине на його владу у РФ.

"Звичайно, завдяки тому, що Запорізька АЕС є одним із прикладів сучасних радянських технологій з урахуванням помилок при будуванні станції в Чорнобилі, то масштабної катастрофи, як у 1986 році, не відбудеться, — зазначає Дикий. — Але й "друга Фукусіма" не зичить нічого доброго, тим більше, що окупанти й так створили екологічну катастрофу в Україні підірвавши Каховську ГЕС".

Він акцентує, що навіть експерти Росатому, які перебувають на Запорізькій АЕС не можуть повноцінно нею керувати, адже за 30 років українці привнесли в технічну модернізацію станцію багато своїх напрацювань та західних зразків. Тому з українських робітників станції попри відмову брати російські паспорти ледь не пилинки здувають, каже Дикий.

Щодо Каховської ГЕС, то, за словами ветерана АТО, як би це цинічно не звучало, але з військової точки зору окупанти правильно її підірвали. У них не було іншого виходу, щоб попередити контрнаступ ЗСУ і встигнути побудувати так звану "лінію Суровікіна". При найменших успіхах ЗСУ вже деокупували б Херсонщину та Запорізьку область та стояли б на Перекопі, а в найліпшому вже були б у Криму, зазначає Дикий.

"Не дивлячись на величезні екологічні втрати з часів Чорнобиля, які приніс підрив греблі ГЕС, українська природа стоїть на нашому боці, — каже експерт. — Всі боялися бурі з пилу, але на поверхні води килимом плавало насіння верби та тополь. Отже, зараз там проріс величезний молодий ліс".

Проте, зазначає Дикий, величезних втрат понесли тварини та сама екологічна складова, в тому числі Чорного моря. Туди винесло важкі метали, хімію, добрива з полів та мертву органіку. Тому поки що рибалити в Чорному морі зовсім не варто, зазначає він.

Повна розмова з Євгеном Диким незабаром вийде на Youtube-каналі Фокусу.

Нагадаємо, 6 грудня 2023 року повідомлялося, що російські окупанти ледь не спричинили викид ядерного палива на ЗАЕС. На атомній станції зникло живлення від української основної лінії 750 кВ, а перед цим було відключено лінію 330 кВ. Через це станція була повністю знеструмлена.