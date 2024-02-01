Для атак на Харківщину у ворога немає сил, а FPV-дрони не можуть замінити артилерію, — Євген Дикий

Плацдарм у Кринках розширяється вздовж Дніпра, однак вглибину його не вдається збільшувати через дальність української артилерії. На Харків окупанти не підуть, адже сильно знекровлені, каже ветеран АТО.

Плацдарм ЗСУ на лівому березі Херсонщини розширюється не в глибину, а вздовж річки Дніпро. В ідеалі він до весни має простягатися від околиць Нової Каховки до Голої пристані. Про це в інтерв'ю Фокусу повідомив ветеран АТО та військовий експерт Євген Дикий.

За його словами, розширювати плацдарм вглибину не дозволяє дальність української артилерії, яка з правого берега прикриває Кринки. Але без прориву вглибину все одно не обійтись і далі слід вже буде прориватись до північно-кримського каналу.

"Північно-кримський канал є доволі вдалим оборонним рубежем, який допоможе перекидати важку техніку й артилерію з правого на лівий берег, — акцентує ветеран АТО. — Поки плацдарм вузький робити це дуже ризиковано".

Проте сили артилерії, що прикриває Кринки, підточує снарядний голод, каже експерт. Якщо не розв'язати проблему зі снарядами — в Кринках буде зовсім важко, а FPV-дрони не можуть повноцінно замінити артилерію.

"Просто треба зрозуміти, що до маленького дрона не можна прикріпити артилерійський снаряд, а лише щось накшталт ручної гранати, — каже Дикий. — FPV-дрони є гарною заміною гранатометів чи РПГ, але боєприпаси занадто малі, щоб завдавати втрат подібних за удари артилерії".

Хоча дрони завдяки управлінню оператора прилітають більш точно до цілі, якщо зрівнювати зі снарядами, але програють по дальності дії та вибуховій силі, зазначає експерт. Є унікальні моделі FPV-дронів, що можуть пролетіти 18 км, але зазвичай подібні БПЛА обмежені дальністю 3-5 км. Стандартна українська артилерія може бити на відстань у 40 км, каже ветеран АТО. Крім того, дрони дуже страждають від засобів радіоелектронної боротьби окупантів — в середньому до цілі долітає один з трьох безпілотників.

Щодо постійних наративів від окупантів про наступ на Харківщину чи Північ України з боку Білорусі, то, на думку Євгена Дикого, це неможливо, адже в армії РФ просто немає ким і чим це здійснити. Росіяни теж дуже вимотані боями та знекровлені й тепер дуже пишаються, що після своєї найбільшої мобілізації з часів Другої світової й року боїв вони змогли зупинити контрнаступ.

"Окупанти дуже побоюються, що у випадку погодження допомоги від США ще один рік вони просто не витримають, — зазначає експерт. — Зараз ВПК РФ виробляє 20 нових танків на місяць і ще 50 розконсервовує зі складів. Кожного місяця ЗСУ знищують в середньому 120 танків".

Ще більш складна ситуація в окупантів з артилерією, яка зношується та знищується ЗСУ. Тому при погодженні допомоги росіянам буде зовсім не солодко і вони це розуміють, каже ветеран АТО.

"У випадку подальшої відмови щодо пакета допомоги ЗСУ можуть стати в глуху оборону, знищувати "м'ясні штурми" та шукати інші варіанти постачання, — акцентує Євген Дикий. — При цьому треба ще більше розвивати власний ВПК особливо в частині виробництва боєприпасів".

Повна розмова з Євгеном Диким незабаром вийде на Youtube-каналі Фокусу.

Раніше Фокус розповідав, чому 77 тисяч солдатів РФ не можуть відбити Кринки на Херсонщині. Росіяни не встигають реагувати щораз на нові прориви.