Кубраков, Камишін, Сольський: доходи найбагатших міністрів під час війни

За два роки повномасштабного вторгнення топчиновники збільшили свої фінансові показники майже вдвічі, заробивши мільйони на цінних паперах та дивідендах. Фокус вивчив декларацію міністрів.

У грудні минулого року Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) відновило доступ до реєстру електронних декларацій, який було закрито з початку повномасштабного вторгнення РФ. Чиновники та політики мали показати свої доходи за 2021 та 2022 роки до 31 січня 2024 року. Також до 31 березня держслужбовці зобов’язані подати декларації за 2023 рік.

Фокус вивчив прибутки міністрів України. Як виявилося, деякі з них примножили своє фінансове становище під час великої війни.

Великі гроші

Віцепрем'єр-міністр із відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков і до початку повномасштабного вторгнення мав непоганий дохід. Однак за час великої війни зумів збільшити його майже вдвічі.

Так у 2023 році дохід Кубракова становив 22 млн грн. Для порівняння роком раніше міністр мав 11,5 млн грн.

Причому заробітна плата у Кубракова за цей час зменшилась. 2022 року він отримав 1,06 млн грн, а 2023-у — 974,5 тис. грн.

Натомість зросли суми інших джерел доходу. За минулий рік Кубраков отримав 1,8 млн грн від відсотків у банках, а також 19,7 млн грн від відчуження цінних паперів та корпоративних прав.

Згідно з декларацією, разом із дружиною та дітьми з 1 лютого 2023 року за усною домовленістю міністр проживає в будинку, що належить Людмилі Кубраковій, ймовірно матері міністра. Площа будинку 263,1 кв. м. Також сім'я Кубракова за усною домовленістю користується ділянкою землі, розмірів 1000 кв. м.

На банківських рахунках Кубраков зберігає 26,7 млн грн, 70 тис. євро та 3,8 тис. дол.

Готівкою у міністра — 31,5 дол.

У дружини Кубракова зберігається 3,4 млн грн на банківському рахунку.

Також зазначено, що 1 лютого 2023 року міністр пробачив борг батькам щодо повернення позички у розмірі 4,5 млн грн.

У декларації за 2022 рік Кубраков зазначив, що витратив понад 3 млн грн на авіаквитки, а також 265 тис. грн на готельні послуги та 137,2 тис. грн на освітні послуги. Куди саме літав міністр у перший рік великої війни невідомо, але мабуть лише "першим класом".

Ще один чиновник-мільйонер — Олександр Камишін. З березня 2023 року він обіймає посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості. До цього Камишін був головою правління АТ "Укрзалізниця".

2023-го дохід міністра склав — 47,07 млн грн. З них зарплата в міністерстві 890,1 тис. грн, в "Укрзалізниці" — 3,1 млн грн. Решта доходу Камишіна складається з цінних паперів і відсотків у банках.

Для порівняння у 2022 році його дохід становив 19,3 млн грн. Заробітна плата Камишіна в "Укрзалізниці" була 12,1 млн грн.

На банківських рахунках чиновник зберігає 7,1 млн грн, 178,2 тис. дол. та 53,4 тис. євро. Ще 3,08 млн грн — на брокерському рахунку для купівлі цінних паперів.

Також міністр зазначив у декларації, що має готівку у розмірі 675 тис. дол., 210,6 тис. євро, 1,7 млн грн.

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський також збільшив прибуток за час великої війни. 2023 року він задекларував 22,3 млн грн. Зарплата міністра склала 971,5 тис. грн, решта доходу — дивіденди. Враховуючи, що у 2022 році Сольський задекларував 15,2 млн грн доходу, за рік зумів непогано збільшити капітал.

Дружина чиновника у 2023 році отримала 80 тис. грн соціальних виплат.

Також Сольський зазначив, що зберігає готівкою 5,7 млн грн, 296,5 тис. дол., 226 тис. євро.

У міністра четверо дітей — двоє синів та дві доньки. Судячи з декларації, його дружина разом із трьома дітьми оформила тимчасовий захист у Португалії. Старший син міністра навчається у Швейцарії, де отримав тимчасову посвідку на проживання.

Заможні дружини

Як виявилося, багаті дружини є не лише у народних депутатів, а й у топчиновників України. Так, наприклад, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Стрілець задекларував у 2022 році 4,5 млн грн. Заробітна плата чиновника склала 1,1 млн грн, решта – доходи дружини. Дружина Стрільця, як зазначено у декларації, у 2022 році заробила 3,38 млн грн, займаючись підприємницькою діяльністю.

У довоєнний 2021 році дохід сім'ї Стрільця становив 2,4 млн грн. Тоді посадовець обіймав посаду заступника міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації у міністерстві захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України. Його зарплата становила 674,4 тис. грн. Дохід дружини того року був 1,7 млн грн.

У декларації за 2022 рік Стрілець зазначив, що на банківському рахунку зберігає 265 тис. грн, ще 450 тис. грн — готівкою.

На двох із дружиною у міністра також задекларовано 12 тис. дол. готівкою.

Дружина міністра молоді та спорту України Матвія Бідного у 2022 році заробила 6,06 млн грн. Чиновник отримав зарплату у розмірі 1,06 млн грн. Загальний дохід сім'ї становив понад 7 млн грн. У декларації зазначено, що Бідний зберігає готівкою 16 тис. дол. Його дружина – 6,24 млн грн.

Для порівняння у 2021 році його дружина заробила 3,85 млн грн. Зарплата Бідного була 703 тис. грн. Загальний дохід – понад 4,5 млн грн.

За словами юриста Олександра Лємєнова, декларації за 2023 рік чиновники мають подати не пізніше 1 квітня 2024 року, але можуть зробити це і раніше за бажанням.

"Окрім доходів, чиновники вказують свої витрати, якщо одна покупка перевищує ліміт, встановлений законом про запобігання корупції. Йдеться про витрати у власних інтересах. Наприклад, якщо міністр купує дружині шубу за 200 тисяч зі своєї банківської картки, він має задекларувати витрати", – пояснює Лємєнов.

Щодо соціальних виплат від держави, які оформляють забезпечені чиновники або їхні подружжя, за словами юриста, все залежить від характеру виплат.

"Дружина чиновника може отримувати виплати за фактом народження дитини, на які мають право всі жінки в Україні або за фактом інвалідності. Тому тут питання риторичне, навіщо оформляти соціальні виплати, якщо сім'я має високий дохід", — додає юрист.

Нагадаємо, декларації нардепів та чиновників, які служать у ЗСУ, будуть закриті до їхнього звільнення або завершення війни. Також з публічного реєстру виключили інформацію про чиновників, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. У НАЗК наголошували, що якщо в реєстрі не вдається знайти інформацію про доходи певної особи, це може означати, що щодо нього надійшло уявлення про вилучення з публічного доступу.

Фокус раніше писав, що після того, як у жовтні у Верховній Раді проголосували за відкриття доступу до електронних декларацій, нардепи почали масово розривати сімейні зв'язки. Експерти зазначали, що причиною можуть бути не лише погані стосунки на тлі війни, а й стара схема приховування майна.

Фокус також розбирався, який дохід показали чиновники в ОВА, а також керівники обласних ТЦК за часи великої війни. Виявилося, що їхній сімейний бізнес процвітав, доходи зростали, а разом із цим з'являлися нові машини та квартири.