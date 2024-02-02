"Безконтактна війна" з Росією. Чи вдасться виконати Заходу програму від Залужного

Голова Генштабу вдруге просить Захід про інноваційну підтримку ЗСУ. Паралельно генерал пише про нестабільні постачання військової допомоги, а також виснаження запасів ракет і боєприпасів у країн НАТО через інтенсивні бої з армією Росії. Фокус проаналізував, чи можна виконати програмні вимоги головкому.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний презентував нове бачення повномасштабної війни України з Росією на 2024 рік. Головним завданням України має стати забезпечення сил оборони високотехнологічними засобами. Особливо головком виділяє масове застосування безпілотних систем, які дозволять вийти з позиційних бойових дій.

У статті для американського каналу CNN Залужний перераховує такі фактори, що впливають на рішення України щодо пошуку нових форм ведення війни:

нестабільна політична ситуація навколо України, що веде до скорочення військової підтримки;

висока ймовірність провокування Росією конфліктів у світі за прикладом Близького Сходу та відволікання партнерів України від її підтримки;

виснаження запасів ракет та боєприпасів до артилерії на Заході через високу інтенсивність бойових дій в Україні та неможливість їх швидкого виготовлення на тлі світового дефіциту пороху;

недостатня ефективність санкцій, що призвела до виходу оборонно-промислового комплексу Росії та її союзників на максимальну потужність. Завдяки цьому РФ успішно веде позиційну війну на виснаження;

суттєва перевага у мобілізаційному ресурсі противника, нездатність державних інститутів в Україні покращити стан комплектування Сил оборони без застосування непопулярних заходів;

недосконалість нормативно-правової бази, яка регулює оборонно-промисловий комплекс України. Часткова монополізація цієї галузі призводить до труднощів у виробництві вітчизняних боєприпасів та як наслідок – поглиблення залежності України від союзників;

невизначеність подальшого характеру війни та складність у визначенні пріоритетів підтримки у союзників.

Залужний запевняє, що спроба скористатися досягненнями прогресу у сфері новітніх технологій дозволить виграти наукову, технічну та тактичну битву. Ці кроки заощадять ресурси України та Заходу.

З огляду на це, у 2024 році основні зусилля слід спрямувати на забезпечення Сил оборони високотехнологічними засобами, запровадити нову філософію підготовки та ведення військових дій з урахуванням обмежень та в найкоротші терміни опанувати нові можливості для ведення війни.

"Одними дронами не обійтися"

Головнокомандувач вважає, що оновити українську військову систему можна щонайбільше за п'ять місяців. Спершу треба створити організаційні структури, підготувати персонал та ресурсне забезпечення, логістику та доктринальну базу.

На думку військового експерта Олега Жданова, будь-яка війна є найкращим часом для реформ у Збройних силах. Відразу на поверхню піднімаються робочі варіанти, а непотрібні миттєво відкидаються.

"Безконтактні способи ведення війни — головне з цієї статті. Ще влітку 2023 року на початку контрнаступу ЗСУ західні партнери запитували, чому ми не використовуємо сучасні безконтактні технології, як у країнах НАТО. Ми відповідали, що одними дронами не обійтися. Проти армії РФ потрібна авіація, далекобійна артилерія та ракети", — сказав Жданов.

Дрони стали четвертою складовою, яку потрібно поділити на тактичний, оперативний та стратегічний рівні. Тільки після комплексного вогневого ураження з повітря можна говорити про сухопутні операції ЗСУ, зауважує аналітик.

Іншим важливим моментом є демонополізація ОПК, про що українські експерти говорять фактично з 2014 року. На думку Жданова, варто ліквідувати "Укроборонпром" та розвивати внутрішній ринок озброєння з чіткими правилами гри для приватних виробників.

Послання Заходу та пас Банковій

Послання Залужного не випадково вийшло на сайті американського каналу CNN, адже воно адресоване Заходу, звертає увагу військовий експерт, колишній речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Згодом буде відомо, з якою метою вийшов цей матеріал. Наразі поширюється багато інсайдів про можливе звільнення головнокомандувача, зауважує фахівець.

"Залужний коротко окреслив проблеми у ЗСУ та шляхи їх вирішення. Крім важливості безконтактних способів ведення війни важлива також ситуаційна поінформованість на полі бою. Розвідінформація має бути завжди актуальною, особливо у командирів різних рівнів", — каже Селезньов Фокусу.

Окремий пріоритет Залужний надає важливості руйнації ворожого потенціалу біля Росії. Суспільство країни-агресора має відчути війну у собі, додає Селезньов.

Перспективи виконання програми Залужного залежать від того, чи дослухається його бачення військово-політичне керівництво України. Можна сказати, що Залужний дає пас Володимиру Зеленському та його найближчому оточенню.

"Одна справа вести дискусії, а інша — отримати дієвий результат у вигляді технологій, розвідданих та боєприпасів. За нинішнього обсягу західної допомоги ми перебуваємо в кризі, але Залужний наголошує на факторі надії", — резюмував військовий експерт.

Нагадаємо, західні ЗМІ раніше писали, що українці можуть негативно поставитися до звільнення Валерія Залужного. Таке рішення вплине і на моральний дух солдатів на передовий.

Німецький таблоїд Bild раніше писав, що президент України Володимир Зеленський хотів усунути від роботи Залужного, але начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов та командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський виступили проти такого рішення.