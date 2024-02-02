Бути "напівбогом" вже не вигідно: чому парламентарі збираються складати манадати (відео)

У Верховній Раді зараз з'явились політичні сили, які зацікавлені у припиненні існування так званої монобільшості. Навіть можуть стимулювати грошима, щоб нардепи відмовлялись від мандатів, каже аналітик Валентин Гладких.

Інформація від голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, що 17 народних депутатів від партії написали заяву на складання мандату, свідчить про глобальні зміни у Верховній Раді та ставленню до посади депутата. Люди, які йшли до парламенту, тепер розуміють, що "панувати" над народом, як було колись і бути "напівбогами" вже не можливо. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив кандидат філософських наук та експерт Аналітичного центру "Об’єднана Україна" Валентин Гладких.

Подібні персони не зрозуміли, що ситуація змінилась не тільки через війну, але і через зміни, яких прагне Україна на шляху до ЄС, каже експерт. Окрім цього підвищився рівень технологій, завдяки чому рівень прозорості та публічного нагляду над нардепами теж підвищились.

"Зараз є багато інструментів контролю над депутатською діяльністю й інструментів висвітлення їхньої роботи, — каже Валентин Гладких. — І тепер багато з парламентарів зрозуміли, що депутатство — це не тільки права, але ще й обов'язки, тобто тягар. Проста людина може замовити повію, а депутат — ні. Проста людина може купити елітну машину, а до депутата відразу будуть питання".

Експерт зазначає, що особисто знає людей, які готові сісти на своєрідну машину часу, щоб повернутись назад і не вкладати шалені гроші у свою передвиборчу кампанію і не бути депутатом. І такі люди були ще минулого скликання, де умови були більші преференції у нардепів.

"А сьогодні у парламенті є люди, що вгасили шалені гроші для обрання і з подивом тепер зрозуміли, що статус нардепа їм майже нічого не додає, — каже Гладких. — Сьогодні статус недоторканності вже не залежить від посвідчення депутата, а від деяких більш глибоких моментів та зв'язків".

Сьогоднішні депутати вже не мають тих можливостей, які давав статус народного обранця. Навпаки — стало більше обов'язків, контролю, та відповідальності, зазначає аналітик.

А ще у Верховній Раді зараз з'явились політичні сили, які зацікавлені у припиненні існування так званої монобільшості. Причому частина таких сил підтримується поза стінами парламенту з боку олігархів, великих промислових груп і так далі, каже Гладких. І зараз точиться боротьба саме за владні повноваження для впливу на пені процеси в рамках якоїсь коаліції, яку доведеться створювати, якщо монобільшість зникне.

"Я не виключаю, що багатьох з цих депутатів, які готові скласти повноваження, в якийсь спосіб стимулюють, — акцентує Валентин Гладких. — Наприклад, комусь з них можуть запропонувати певну суму у криптовалюті, щоб людина "вийшла на свободу з чистою совістю", як то кажуть".

Нагадаємо, 13 грудня повідомлялося, що у Верховній Раді заблокували заяви про відставку 37 нардепів, що є абсолютним рекордом. За словами журналістки Марини Данилюк-Ярмолаєвої, більшість охочих скласти мандат уже давно не ходять на засідання парламенту.

Незадовго до цього депутатські мандати склали: Максим Єфімов — мажоритарник від Краматорська; Дмитро Шпенов — народний депутат від округу міста Апостолове в Дніпропетровській області; Віталій Данiлов — депутат від партії "Батьківщина".