"Хотів залишатися в Таїланді": у МЗС розповіли про українця, якого у в'язниці знайшли "Бі-2"

Георгія Сутуріна вважали безвісти зниклим із 2018 року. Виявилося, він перебував у міграційному центрі Таїланду. У МЗС України повідомили Фокусу, що консули були з ним на зв'язку, проте чоловік донедавна не планував повертатися додому.

У Таїланді виявили 58-річного українця Георгія Сутуріна, якого вдома вважали загиблим з 2018 року. Про чоловіка стало відомо, завдяки розповіді музиканта гурту "Бі-2" Гліба Колядіна. Композитора, як відомо, разом із колегами заарештували в Таїланді в січні 2024 року. За офіційною версією — через відсутність робочої візи. Музиканти перебувають у міграційному центрі, де, за словами Колядіна, "нелюдські умови утримання". Там він і познайомився з українцем Сутуріним.

Останні три роки, як повідомив Колядін, чоловік перебуває в міграційному центрі. Але за цей час нібито ніхто з українського консульства до нього не приходив.

У МЗС України Фокусу повідомили, що консулам відомо про Сутуріна з першого дня нелегального перебування в Таїланді. Однак чоловік донедавна відмовлявся повертатися в Україну.

Нелегально перебував у країні

"Нам відомо про українського громадянина, який перебуває в міграційному центрі Таїланду. Українське посольство в Бангкоку займається його справою з перших днів затримання через нелегальне перебування в Таїланді протягом двох років без паспортних документів. За цей час українські консули неодноразово відвідували, а також підтримували телефонний зв'язок із нашим громадянином, давали йому роз'яснення щодо законних шляхів повернення в Україну", — повідомив Фокусу речник МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, Сутурин спочатку планував залишатися на території Таїланду. Але зараз передумав і повідомив, що хоче повернутися на Батьківщину.

"Посольство України оформляє йому необхідні українські проїзні документи, домовляється про оплату авіаквитка", — додав Ніколенко.

У МЗС зазначили, що з ініціативи дипломатів, Сутурин пройшов медичний огляд. Його стан здоров'я оцінили як "задовільний". Він забезпечений одягом і предметами першої необхідності.

Що відомо про Георгія Сутурина

Чоловікові 58 років, він народився в Червонограді Львівської області. Раніше активно займався альпінізмом, захоплювався фотографією, вів сторінку в Instagram.

У 2018 році, за словами друзів, Сутурин вирушив до Таїланду разом із подругою. Жінка повернулася додому одна і повідомила, що її супутник помер.

Про те, що українець живий, стало відомо завдяки розповіді музиканта популярного російського гурту Бі-2. Гліб Колядін повідомив російському виданню "Медуза", що разом із колегами перебуває в Бангкоку в міграційному центрі. Там він зустрів Сутуріна.

Друзі українця не знають, за що його затримали. Припускають, що через наркотики, але переконані, що він їх не вживав. Вони здивовані тим, що консульство України в Таїланді нібито не намагається звільнити українця.

"Консульські установи повинні надавати підтримку громадянам України! Це одна з їхніх функцій! Наш колега-альпініст зі Львівської області Георгій Сутурин, який майже 6 років вважався зниклим безвісти, вже тривалий час перебуває у в'язниці в Бангкоку. Незалежно від того, на яких підставах він там перебуває і за що, він має отримувати належну підтримку від держави Україна. Просимо в чиїх це силах допомогти Георгію першочергово отримати таку підтримку", — закликав МЗС у фейсбук товариш українського альпініста Олесь Пограничний.

Фокус раніше писав, що учасників гурту "Бі-2" затримали в Таїланді після концерту 24 січня. Музикантів звинуватили в тому, що вони виступали без дозволу на роботу.

Також Фокус розповідав історію чоловіка, якого засудили за те, що він не захотів служити штурмовиком після операції.