ТЦК діяли за старими шаблонами, а видалення "Дії" не допоможе уникнути мобілізації, — Гладких

У кожного українця є ідентифікаційний номер, в якому зашифрована навіть його стать. Зараз військомати швидко модернізуються і бази даних військовозобов'язаних удосконалюються, каже аналітик.

Проблеми з мобілізацією в Україні виникли не через якусь одну конкретну причину, а через низку системних негараздів чи їхню комбінацію в цьому механізмі. Звичайна заміна керівників ТЦК не може розв'язати питання вдалою мобілізації. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Валентин Гладких.

За враженням аналітика, впродовж існування сучасної української держави ніхто не міг подумати, що колись ТЦК взагалі знадобляться, тому бази були у занепаді, а комп'ютерне забезпечення залишалось на рівні 90-х років. Багато людей, навіть ті, хто закінчив воєнну кафедру, не вважали за потрібне взагалі отримувати військовий квиток, тим більше, що й бланки не завжди були в наявності.

"А тепер уявіть, що оця деградована система військоматів зіткнулась з необхідністю загальної мобілізації, — каже Гладких. — Навіть окупанти, які готувались до війни, не впорались з цим завданням повноцінно".

Але сьогодні вже є великий крок у вдосконаленні систем обліку військовозобов'язаних і ті, хто думає, що не встановлюючи "Дію" зможе уникнути мобілізації чи обліку дуже помиляється, зауважує аналітик. У всіх є податковий номер, той самій ідентифікаційний код, у якому, до речі, навіть зашифрована стать людини.

""Дія" — це просто агрегатор баз даних для комфорту громадян, — зазначає експерт. — Всі данні вже є в базах, тому ми скоро побачимо, що система військового обліку запрацює більш ефективно".

На думку Гладких, багато людей помиляються, коли дорікають державі на відсутність чи ущемлення прав і свобод, бо саме держава є гарантом існування подібних прав. Поза державою у людини взагалі немає прав, зазначає він. Права і свободи частіше за все утискаються іншими членами соціуму і саме держава регулює ситуацію захищаючи одних від інших.

"Ненависть до держави є відрижкою радянського минулого, відрижкою марксистського розуміння держави, — акцентує експерт. — Треба розуміти, що держава є регулятором соціальних конфліктів тих суб'єктів, які й утворюють цю державу. Саме держава і встановлює соціальну справедливість".

Валентин Гладких впевнений, що винятково мораль чи біблейський підхід не можуть забезпечити функціонування складних соціальних систем. На практиці у великому соціумі це просто не працює і саме тому люди перейшли від моралі до законів.

Повне інтерв'ю з Валентином Гладких незабаром вийде на Youtube-каналі Фокусу.

Нагадаємо, начальник служби зв’язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо повідомив, що повістку повинні вручати особисто та під підпис військовозобов'язаного громадянина. Крім цього, документ повинен містити штам і підпис керівника ТЦК та СП.