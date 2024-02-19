Набирають зеків, кубинців і мігрантів: чому Путін не хоче оголошувати мобілізацію (відео)

У своїх оцінках слід розглядати військове та політичне керівництво Росії як єдине ціле. Усі їхні дії слід розглядати саме через призму попередніх подій, вважає військовий оглядач Давид Шарп.

Залучення до лав армії РФ найманців із інших країн і трудових мігрантів, які нещодавно отримали громадянство країни, свідчить про низьку кількість охочих воювати й про намагання Кремля не проводити мобілізацію напередодні переобрання Путіна. Слід враховувати, що перевезти з Куби чи Непалу пару сотень добровольців — справа не така вже й проста і потребує витрат. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військовий оглядач Давид Шарп.

Через складності з мобілізацією Росія зараз не ставить якихось амбіціозних завдань, а лише намагається протиснутися на окремих ділянках фронту, зазнаючи вагомих втрат. Навіть під час позиційних боїв ворог втрачає особовий склад завдяки дронам і артилерії ЗСУ.

"Можливо, агресор вважає, що у випадку, коли він і так зазнає вагомих втрат, то варто хоча б активніше наступати, раз без великих втрат не обійтися, — зазначає Шарп. — Водночас усе одно людей не вистачає, адже в будь-якій країні мобілізація — дуже не популярний крок влади. Цікаво, чи розпочнеться мобілізація в РФ після виборів Путіна".

Оскільки так чи інакше за останні місяці росіяни продовжують наступати, то їх не стало менше, каже військовий оглядач. Процес поповнення за рахунок зеків, мігрантів та іноземців продовжується. У будь-якому разі все рішення військового командування РФ ґрунтуються на політичній волі Кремля.

"Найяскравішим прикладом є сам план війни, що був відірваним від реальності, — зазначає оглядач. — Можливо, якби військові діяли за власним планом, ми б бачили зовсім інші дії армії РФ на початку вторгнення".

На думку Давида Шарпа, сьогодні у своїх оцінках слід розглядати військове та політичне керівництво Росії як єдине ціле. Усі їхні дії слід розглядати саме через призму попередніх подій.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський нещодавно сказав, що у Вашингтоні знають про зв'язок послаблення військової допомоги Україні з виведенням підрозділів ЗСУ з Авдіївки. Президент США Джо Байден особисто ознайомлений із ситуацією на фронті.

Фокус раніше писав, що українські військові дали гідний бій армії Росії в Авдіївці. Командир 3-ї окремої штурмової бригади Андрій Білецький обіцяв повернення ЗСУ в Авдіївку для завдання ще сильнішого удару.