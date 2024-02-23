Потрібно 15 тисяч бійців. Зеленський звільняє солдатів-строковиків від служби, хто їх замінить

Верховна Рада ухвалила важливий президентський закон про демобілізацію строковиків. З огляду на велику кількість таких солдатів, виникає проблема їхньої заміни: новобранців треба якісно підготувати, щоб вони не загинули в першому бою. Опитані Фокусом військові експерти побоюються, що людей навчать "нашвидкуруч" заради швидкого поповнення особового складу ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт №11035 про звільнення строковиків у запас після закінчення строку служби під час воєнного стану. Законопроєкт позначений як невідкладний.

У тексті документа відображено права військовослужбовців щодо звільнення в запас, строк військової служби яких закінчився під час воєнного стану і був продовжений. При цьому Зеленський особисто визначить періоди демобілізації солдатів строкової служби.

Верховна Рада в жовтні 2022 року скасувала призов на строкову службу під час повномасштабного вторгнення Росії. Проте на службі залишилися строковики, призвані до воєнного стану. Армія України зараз поповнюється за рахунок загальної мобілізації військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років.

Хто замінить понад 15 тисяч солдатів?

Генштаб ЗСУ та Міноборони України опрацьовують плани і черговість звільнення солдатів строкової служби, розповів Фокусу секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

"Їх [строковиків] там понад 15 тисяч осіб. Нам треба буде мобілізувати і привести на їхнє місце нових людей. Тільки після цього строковиків звільнять від військової служби. Повторю: підуть строковики, а на їхнє місце наберуть мобілізованих", — пояснює нардеп.

У Генштабі ще не визначили, які підрозділи строковиків демобілізують у першу чергу. Скільки часу піде на складання графіків — невідомо.

"У нас і так проблеми з мобілізацією, а замінити потрібно досить велику кількість солдатів (Костенко має на увазі заміну 15 000 строковиків, — ред). Після цього потрібно навчити набраних в армію і перевести їх у військові частини. Мобілізовані — це повноцінні бійці, вони будуть брати участь у бойових діях", — доповнює Костенко.

Головне — не загинути одразу. Скільки часу займає підготовка бійця

Початковий рівень підготовки та мінімальне бойове злагодження проходить щонайменше три місяці, а для деяких військово-облікових спеціальностей — до півроку. Тільки після нормального навчання можна отримати військового, який не загине в першому бойовому зіткненні, вважає військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

"У військово-облікових записах армії СРСР були категорії "підготовлений" і "не підготовлений". Два параметри впливали на розрахунок мобілізаційних дій. Корисність непідготовленого солдата на полі бою вважалася нульовою. У разі його загибелі державі доведеться виплачувати матеріальну компенсацію його родичам", — пояснив аналітик.

Командування сухопутних військ ЗСУ раніше заявляло, що перед відправленням у частину мобілізований проходить підготовку в навчальному центрі щонайменше місяць. Там дають базову військову підготовку, ще два тижні йде на злагодження підрозділу.

"Це найпростіша професія. Якщо професія складна, навчання триває довше — два-три місяці тощо. Можливе навчання за кордоном. І тільки після цього ви потрапляєте у свою військову частину, де вже виконуєте у складі частини покладені завдання", — пояснював начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

Час відправки на фронт залежить від кількості замовлень на бригади та чи є вільні місця в навчальних центрах. Снєгирьов попередив про ризики прискорення процесу підготовки, щоб швидше змінити звільнених строковиків.

"Панікувати не варто, адже з урахуванням заяв про проведення аудиту в армії та виявлення тисячі тих, хто формально служив і при цьому ніколи не брав участі в бойових діях, відкриваються можливості для ротації особового складу. Багато з них отримали статус учасника бойових дій. Ймовірно, тепер доведеться послужити", — підсумував експерт.

Нагадаємо, українська влада обговорювала ідею введення базової військової служби для всіх громадян до 25 років. Цей вид служби складатиметься з тримісячної базової та двомісячної професійної підготовки.

Заступник міністра освіти і науки Михайло Вінницький раніше заявив, що в усіх університетах України з вересня 2024 року створять пілотні військові кафедри. Після закінчення курсів студенти отримають військово-облікову спеціальність "стрілець".