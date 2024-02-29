"Заблокують членство України в ЄС": до чого можуть призвести протести польських фермерів на кордоні

Варшава бачить у Києві серйозного економічного конкурента, вважають експерти. З цієї причини на польсько-українському кордоні тривають фермерські протести. Фокус розбирався, до чого призведе блокада і як це вплине на економіку України.

Польські фермери продовжують блокувати український кордон і майже не пропускають вантажівки, які їдуть із нашої країни до ЄС. Про це повідомив представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Ситуація залишається незмінною. Польські фермери продовжують блокувати шість пунктів пропуску, ускладнюючи рух саме для вантажних транспортних засобів в обидва боки", — зазначив Демченко вранці, 29 лютого.

Напередодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що планує зустрітися з фермерами та обговорити тимчасове закриття кордону для торгівлі з Україною. Таке рішення він назвав "болісним" для обох сторін.

"Я готовий ухвалювати важкі рішення, коли йдеться про кордон з Україною, завжди консультуючись із Києвом, щоб не було непотрібної напруги. Але ми повинні знайти довгострокове рішення", — підкреслив прем'єр-міністр.

Водночас віцепрем'єр із відновлення України Олександр Кубраков заявив, що Україна не вела перемовин щодо закриття кордонів із Польщею, оскільки таке рішення не буде вигідним нікому, крім Росії.

Його слова підтвердив торговий представник України Тарас Качка. Він зазначив, що Україна і Польща не обговорювали закриття кордонів як рішення блокади польських фермерів.

"Ми змогли знайти спільну мову і працюємо над конструктивним рішенням, як розблокувати кордон і врахувати інтереси фермерів Польщі та України. Це не просто, але може бути. Ті підходи, які запропонував Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу на польсько-українському кордоні, є важливими для побудови можливого порозуміння", — зазначив Качка.

Політичні ігри

"Якщо уважно перечитати слова Туска, він каже, що потрібні компроміси, тому що тимчасове закриття торгівлі з Україною — дуже небезпечна річ, яку він не хоче запроваджувати", — каже Фокусу економіст Олег Пендзин.

У квітні в Польщі відбудуться місцеві вибори. З початку січня в країні триває активна передвиборча кампанія, і оскільки фермери — один з основних пластів електорату, прем'єр-міністр Туск намагається балансувати, вважає експерт.

Пендзин зазначає, що на сьогодні загальний обсяг товарообігу Польщі з Україною становить 1,5 млрд доларів на рік. Наша країна практично повернула довоєнні обсяги виробництва зерна, і за потреби може скористатися альтернативними шляхами постачання товарів до Європи. Для обох країн, на думку Пендзина, тимчасове закриття кордонів — невигідне рішення, оскільки ніхто не хоче ризикувати грошима.

"Ми шукаємо альтернативи — поставки через Румунію, дунайські порти. Отже, блокування поляками кордонів — це проти ЄС. Усе може призвести до того, що три тисячі українських вантажних машин, які стоять на кордоні, підуть через Румунію. Тоді поляки втратять робочі місця — у мотелях, ресторанах, на заправках, у сфері техобслуговування. Для України постачання товарів через Польщу — вікно в Європу. З цих причин ведуться активні переговори. Однак я не думаю, що все так критично. Польські аграрії, незважаючи на агресивність, законослухняні. Зрозуміло, що для них небезпечний заїзд українського зерна. Але не можна виключати й політичний аспект у цьому процесі", — міркує експерт.

Головні конкуренти

"Геополітично, ми з Польщею союзники, оскільки у нас спільний ворог в особі РФ. Але економічно — ми конкурентні, і в цьому головне протиріччя наших двосторонніх відносин", — міркує в бесіді з Фокусом політолог Володимир Фесенко.

Експерт зазначає, що насамперед блокада кордону негативно впливає на економіку. Ще минулого року, заради компромісів, Україна частково відмовилася від поставок аграрної продукції на європейський ринок. Зараз через фермерські протести може бути повністю заблокована торгівля, зокрема з країнами, які отримували наші товари через Польщу. А саме — Німеччиною та країнами Балтії.

"Польща перекриває транзит аграрної продукції з України в ЄС і хоче домогтися повного скасування вільного доступу цих товарів на європейський ринок. Але хочу сказати, не тільки поляки бачать у нас серйозного конкурента в низці галузей: металургії, аграрній і транспортній промисловостях. Зараз ми отримали сигнал тривоги. І те, що відбувається з Польщею — переговори, пошук компромісів, так чи інакше мало статися в процесі наших переговорів щодо вступу до ЄС. Попереду на Україну чекає складний процес щодо квот на ринку ЄС", — продовжує Фесенко.

Експерт нагадує, що через війну, що триває, Єврокомісія відкрила Україні пільговий доступ на європейський ринок, і це призвело до кризи. Рано чи пізно спрощений режим мали обмежити. І оскільки вже в березні, за словами глави ЄК Урсули фон дер Ляєн, Європейська комісія презентує організаційні аспекти переговорного процесу щодо вступу України до Європейського Союзу, Київ стоїть на порозі тривалих перемовин, що стосуватимуться різних аспектів на шляху вступу до ЄС.

"Ми зіткнемося з втратами, але доведеться обирати — або перспектива членства в ЄС, або погіршення стосунків з Польщею і ймовірність того, що ця країна буде політично блокувати наше членство в ЄС. Поляки виступатимуть нашими супротивниками, і вони проситимуть не тільки обмежень щодо квот, а й щодо термінів доступу України на ринок ЄС. Це може затягнути процес, і нам доведеться йти на поступки. Крім того, вступ до ЄС України може зруйнувати нинішню систему субсидій. Наша країна буде головним одержувачем аграрних субсидій, а польські ферми чинитимуть опір", — додає політолог.

Головним аргументом на користь України може стати інформація про транзит товарів до Польщі з РФ і Білорусі, про що нещодавно заявив економіст і екс-співробітник Інституту міжнародних фінансів Робін Брукс. Він повідомив, що компанії з Польщі продовжують торгувати з РФ, незважаючи на санкції. За його оцінкою, у 2023 році ввезення товарів у Росію через країни-посередники зросло у 2,5 раза.

"Думаю, офіційно торгівля Польщі з РФ, зокрема аграрною продукцією, незначна. Розповіді про 12 млн тонн зерна — дезінформація, наскільки я чув із різних джерел. Це елемент інформаційної війни. Але те, що є контрабанда — це факт. Але це питання не до нас, а до польської влади і проблеми корупції в їхній країні", — додає експерт.

Фокус раніше писав, що польські фермери мають намір з 1 березня перекрити дорогу на кордоні з Литвою. Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс уже розцінив такі заяви як загрозу для національної безпеки країни.

Також раніше повідомлялося, що біля кордону Польщі з Білоруссю польські правоохоронці затримали українського журналіста Михайла Ткача, який знімав матеріал про транзит продукції між двома країнами.