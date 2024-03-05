Усе ближче до Кримського мосту. Як дрони Magura дісталися Феодосії та вразили корабель "Сергей Котов"

Сили оборони України впевнено добивають Чорноморський флот РФ. Корвет "Сергей Котов" разом із крейсером "Москва" нападали на острів Зміїний, а тепер обидва на дні. Морські дрони легко добираються до Керченської протоки, і скоро російські військові матимуть важкий вибір: зберегти бойові кораблі, або послабити оборону Кримського мосту.

Бойових кораблів у складі Чорноморського флоту Росії стає дедалі менше. Після втрати великого десантного корабля (ВДК) "Цезар Куников" 14 лютого 2024 року, на дно пішов патрульний корабель "Сергей Котов". Вдалу спецоперацію провели в ніч із 4 на 5 березня Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) і Військово-морські сили ЗСУ.

Удар завдали п'ятьма морськими дронами Magura V5 недалеко від Керченської протоки. У російського корабля проєкту 22160 пошкодилася корма, правий і лівий борти. Вартість потопленого судна — понад 65 мільйонів доларів. Кримські ЗМІ уточнюють, що корабель знищили в районі Феодосії.

Корвет "Сергей Котов" потопили біля Феодосії

Примітно, що радянський контрадамірал Сергій Котов, на честь якого назвали потоплений корвет, помер у Феодосії 16 жовтня 1999 року в 87 років.

Представник ГУР МО Андрій Юсов каже, що на "Сергея Котова" полювали давно. Минула атака була у вересні 2023 року, але росіяни відремонтували пошкоджене судно.

Разом із крейсером "Москва" корвет брав участь у нападі на острів Зміїний. Тепер обидва кораблі на дні, пояснив представник розвідки.

Доля членів екіпажу уточнюється. Як каже Юсов, після п'яти прямих влучань загиблі та поранені точно є, але частина військових все ж евакуювалася.

Російські воєнкори стверджують, що після атаки на патрульний корабель усі залишилися живі, екіпаж нібито виконав своє завдання. Кілька безекіпажних катерів вдалося знищити, але ушкодження були занадто серйозними і "Сергей Котов" не втримався на плаву. Моряки покинули корабель, деякі дістали поранення, пишуть пропагандисти.

Як морські дрони дісталися Феодосії?

Показово, що російський корабель вразили поруч із Кримським мостом. Безекіпажні катери подолали відносно велику відстань від контрольованої Україною території.

Тактика з дронами Magura працює безвідмовно, російська армія поки що не знайшла способу протидії їм, зазначає в бесіді з Фокусом військовий експерт Національного інституту стратегічних досліджень Максим Паламарчук.

Кримський міст, як заявляє окупаційна сторона, добре охороняється. Попадання морського дрона в корабель ставить під сумніви ці твердження.

"Росіяни потрапили в цугцванг: щоб зберегти кораблі, треба відвести їх далі. Але тоді оборона мосту просяде", — зауважив аналітик.

Ймовірно, дрони запускали з південної точки в Україні і вони успішно пройшли всю акваторію Чорного моря поблизу Криму. Нічні операції — найефективніші, оскільки дрони Magura малопомітні з повітря. Російські військові застосовують проти них бойові вертольоти, зокрема Мі-28, але далеко не завжди успішно.

"Постійне вертолітне чергування в Чорному морі поблизу Криму неможливо організувати", — каже Паламарчук.

Важливість корабля "Сергей Котов" для флоту Росії

Загалом від початку війни ЗСУ вивели з ладу щонайменше 15 кораблів Чорноморського флоту. Це майже чверть усіх кораблів ЧФ на момент початку війни, зазначає російське медіа "Агентство".

"Сергей Котов" був найновішим патрульним кораблем у складі Чорноморського флоту. Судно спустили на воду в січні 2021 року на верфі суднобудівного заводу "Залив" у Керчі.

"Котов" супроводжував російські кораблі, що доставляли озброєння в Сирію через Босфор. Загалом їх було чотири, залишилося три. Ще два на стадії будівництва", — розповів Фокусу інженер-кораблебудівник, військово-морський експерт Володимир Заблоцький.

За водотоннажністю та розмірами корабель належить до класу "корвет". Але за озброєнням він трохи не дотягує: на судні немає ракетних пускових установок, пояснює фахівець.

Згідно з проектом, корабель оснащений багатоканальним зенітним ракетним комплексом (ЗРК) "Штиль-1", ЗРК ближньої дії 3М-47 "Гнучка" і двома малогабаритними дистанційно-керованими гранатометними комплексами ДП-65. ЗС РФ планували розмістити на ньому зенітно-ракетні установки, але починання до розуму не довели.

"У кормовій частині на одному з кораблів ставили ЗРК "Тор", але місця для приземлення вертольотів не вистачило. Зауважу, що нам важливо знищувати всі російські кораблі, які ще тримаються на воді. Чим більше тим краще", — підсумував експерт.

Нагадаємо, командування Чорноморського флоту Росії хоче включити до бойового складу великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський". Українське судно окупанти захопили 2014 року.

Спікер Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук 15 лютого заявив, що у складі Чорноморського флоту Росії залишилося п'ять ВДК. До початку повномасштабної війни з Україною їх було не менше 13.