Ядерні погрози Путіна лише шантаж: з ним станеться те, що зі Сталіним після смерті, — Гладких (відео)

В оточенні самого Путіна знайдеться багато людей, які готові відмовитись від всіх принад цивілізованого світу і провести все життя у бункері, зазначає аналітик Валентин Гладких.

У Росії немає жодних "червоних ліній", а всі її погрози ядерною зброєю є не більше ніж шантажем. Ще президент США Рональд Рейган казав про залякування ядерною війною з боку СРСР який насправді не хотів її, а бажав за допомогою шантажу добитись своїх цілей. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив кандидат філософських наук та експерт Аналітичного центру "Об’єднана Україна" Валентин Гладких.

За словами аналітика, ця "ядерна дубинка" виникла не вчора і людство живе в подібних умовах ризику з другої половини минулого століття. За часи СРСР всі жили в умовах ядерної ескалації та психологічно пристосувались до цієї небезпеки.

"Якщо Путін вирішив витягнути з нафталіну цю стару концепцію і думає, що зможе досягти того, чого не зміг досягти погрозами СРСР йому вдасться, то він жорстко помиляється, — зазначає Гладких. — Всі пам'ятають Карибську кризу, війну в Афганістані, війну у В'єтнамі, але СРСР і США не застосовували ядерну зброю, бо це безглуздо".

На думку експерта, навряд чи в оточенні самого Путіна знайдеться багато людей, які готові відмовитись від всіх принад цивілізованого світу і провести все життя у бункері. І хоча на всіх офіційних заходах Путіну активно аплодують та виказують підтримку треба згадати, яка публічна підтримка оточення була у Сталіна і що сталось після його смерті, зазначає Гладких.

"Той самий Хрущов з близького оточення тирана першим побіг розвінчувати його культ, — акцентує аналітик. — Питання скоріше в тому, чи є в оточенні Путіна люди, які готові протистояти йому. На жаль, зараз таких людей немає".

Проте, за словами експерта, напевно в Кремлі є багато людей, які невдоволені Путіним та його курсом. І хоча так звані "путіністи", як свого часу і "сталіністи" переживуть тирана, але кремлівські опортуністи дуже швидко зіллють всі його ідеї.

"Путіну потрібна війна не тільки для того, щоб досягати якихось зовнішньополітичних цілей, — зазначає Гладких. — Йому війна потрібна в першу чергу для внутрішньополітичних задач які він, власне кажучи, поки що і вирішує".

Нагадаємо, 1 березня Міністерство оборони РФ заявило про проведення навчально-бойового запуску мобільної міжконтинентальної балістичної ракети ПГРК "Ярс".

29 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін пригрозив НАТО ядерним ударом у відповідь на введення військ в Україну. Путін заявив, що західні країни мають розуміти, що в Росії теж є зброя, яка може уражати цілі на їхній території.