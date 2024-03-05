60% знищення окупантів відбувається завдяки дронам: РФ намагається копіювати винаходи українців (відео)

Україна випереджає РФ у питанні технологічних інновацій, а окупантам доводиться все це якимось чином копіювати із запізненням щонайменше на пів року, каже співзасновник DroneUA Валерій Яковенко.

Як і будь-яка зброя сьогоднішні дрони на фронті теж модифікуються та "вчаться" працювати з різними видами боєприпасів. Тому не дивно, що їх оснащують навіть касетними боєприпасами. Про це в розмові з Фокусом повідомив підприємець-інженер, співзасновник DroneUA Валерій Яковенко.

Саме касетні бомби найкраще підходять для ураження великої кількості живої сили противника і це є своєрідним показником одного з нових напрямків застосування БПЛА у війні, зазначає інженер. Коли ми говоримо про успіхи ЗСУ, треба мати на увазі, що зараз понад 60% всіх уражень як бронетехніки, так і живої сили окупантів здійснюється саме завдяки дронам з різними боєприпасами.

"А ще треба брати до уваги, що застосування безпілотників є більш економічно вигідним на відміну від снарядів, — акцентує Яковенко. — Сьогоднішні дрони мають високу, навіть надлюдську точність ураження цілей, для чого було б потрібно випустити далеко не один снаряд. А ще є доволі значна матеріальна складова обслуговування артилерії".

Звичайно, такий успіх дронів поки що закріпився на відстані до 20 км, а артилерія б'є в декілька разів далі, тому снарядний голод в ЗСУ дійсно є великою проблемою, коли треба вражати ворога на далекій дистанції, щоб максимально захистити себе від втрат уникаючи прямих бойових зіткнень.

"Проте зараз з'являється все більше розробок дронів літакового типу, які мають збільшену дальність польоту з тією ж бойовою частиною, — акцентує інженер. — Тобто відбувається масова еволюція БПЛА, які можуть працювати на відстані від 20 до 40 км".

За словами Яковенка, Україна зараз випереджає РФ з технологічних інновацій у БПЛА, а окупантам доводиться все це якимось чином копіювати із запізненням щонайменше, на пів року. Навіть якщо хтось у Росії розповідає про застосування якихось там технологій штучного зору, то треба розуміти, що це все вже є в українських дронах.

Співзасновник DroneUA зазначає, що рішення передати Україні дрони-камікадзе Delair 100 з Франції є дуже корисним в тому числі для українських інженерів. По-перше, можна щось почерпнути для себе в технологічних аспектах, а по-друге, можливо виробник наважиться відкрити виробництво цих дронів в Україні.

Нагадаємо, 26 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив про створення коаліції для надання Україні ракет середньої і великої дальності та бомб і закликав європейців "виробляти більше". Макрон пояснив, що в дуже короткостроковій перспективі Європа зможе передати Києву тільки ті боєприпаси, які є у неї на складі.