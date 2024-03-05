ЄС поступово відмовляється від газу з Росії, але в один момент "закрутити вентиль" не вийде, — аналітик (відео)

Економічні відносини з РФ є поки що настільки потужними, що розірвати їх в один момент неможливо. Наприклад, Польща активно торгує з Росією добривами, також ведуть торгівлю балтійські країни, зазначає аналітик Клочок.

Історія з визначенням точки входу російського газу в Європу дуже давня і пересікається територією України на східному та західному кордонах. Київ давно вів переговори із РФ та Заходом, щоб газ заходив у Європу на західній точці. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" і голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

За його словами, це дозволить уникнути будь-яких непорозумінь із Заходом. Але все ж таки Європа повинна усвідомити необхідність припинити врешті-решт торгувати з Росією і зменшувати свою залежність від газу.

"На жаль це не станеться завтра або післязавтра, тому що впродовж багатьох років ця залежність тільки накопичувалась, — акцентує Клочок. — Окремі країни, наприклад Молдова, вже відмовилась від російського газу. Відмовляються зараз Нідерланди й над таким кроком розмірковує Австрія".

Зараз спостерігається поступальний рух, який засвідчує збільшення потужності Норвегії з постачання газу до країн Європи. Але повністю перекривати клани ніхто не буде через системні проблеми та роботу Південного потоку, який підтримує Туреччину.

"Також ми не можемо самостійно перекрити газ Європі, тому що вона просто припинить нам допомагати, — акцентує аналітик. — І це буде цілком логічний та зрозумілий крок з боку ЄС".

Треба розуміти, що економічні відносини з РФ є поки що настільки потужними, що розірвати їх в один момент неможливо, відзначає Клочок. Наприклад, Польща активно торгує з Росією добривами: вона активно їх закуповує в бігбегах, запаковує свої мішки клеїть свої лейбли та продає як польське. Всі про це знали, але мовчали допоки не піднявся гучний скандал з блокадою.

Продовжують торгувати з РФ балтійські Литва, Латвія та Естонія, але ж вони нам активно допомагають. Тому коли ми ставимо за провину Європі торгівлю з агресором, то треба розуміти багаторічну історію торгівельних зв'язків, але не замовчувати проблему.

Нагадаємо, 21 лютого пресслужба Міністерства енергетики повідомила, що в Україні збираються повторно протестувати газотранспортну систему, щоб підтвердити готовність інфраструктури до зупинки транзиту російського газу.