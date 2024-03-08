Залучили навіть посла в США: в Ukr.net розповіли, як вдалося розблокувати роботу домену

За даними компанії, завдяки спільним зусиллям Надзвичайного і Повноважного Посла України в США Оксани Маркарової, команди УКРНЕТ та небайдужим користувачам проблему вдалося вирішити в найкоротші терміни.

У ніч на 7 березня реєстратор доменних імен Network Solutions раптово заблокував доступ до домену ukr.net без попереджень. Протягом періоду з 01:35 до 17:00 за київським часом користувачі були відсічені від стрічки новин на порталі UKR.NET та можливості використовувати електронну пошту @UKR.NET. Про це Фокусу розповіли в компанії УКРНЕТ.

За даними реєстратора, причиною блокування стало наявність на порталі UKR.NET трьох матеріалів, публікація яких була заборонена рішенням Вищого суду штату Каліфорнія округу Лос-Анджелес від 23 січня 2024 року за позовом Станіслава Кондрашова та компанії Telf AG.

"З другої години ночі команда УКРНЕТ намагалася з’ясувати обставини блокування. Одразу підключився один із власників бізнесу, підприємець із Кремнієвої долини. До 05:30 ранку за київським часом зі свого офісу в Токіо він вів комунікації зі службою підтримки реєстратора. Згодом знайшов та залучив до вирішення питання керівництво компанії, намагаючись донести найважливіше: проблема має національний масштаб та зачіпає стратегічні для України інтернет-сервіси", — розповіли в компанії.

На завершення робочого дня у Штаті Флорида, США, компанія оголосила про наявність юридичних підстав для блокування домену UKR.NET. Тому далі потрібна юридична команда, яка буде готова діяти наступного робочого дня.

"Усвідомлюючи, що вранці мільйони користувачів, серед яких багато військових й захисників нашої країни, не зможуть працювати зі своєю поштою та читати новини, власник компанії почав шукати допомогу серед друзів", — додав представник компанії у коментарі Фокусу.

Рано вранці стало очевидним, що мільйони користувачів, включаючи військовослужбовців, знаходяться в умовах обмеженого доступу до своїх поштових скриньок та новинних ресурсів. Власник компанії почав шукати допомогу серед своїх знайомих. Йому порадили звернутися до Надзвичайного і Повноважного Посла України в США Оксани Маркарової.

"Пані Оксана відреагувала блискавично – як тільки почався її робочий день, вона пообіцяла надати будь-яку можливу допомогу та підтримку, яка в компетенції Посольства, й одразу запросила всю інформацію та почала діяти", — розповіли в компанії.

У той же час багато людей виявили свою підтримку УКРНЕТ. Деякі почали тегувати тих, хто може надати допомогу, а інші зверталися до служби підтримки реєстратора з проханням про швидке відновлення. Про інцидент також було повідомлено корпорацію ICANN, РНБО, Міністерство цифрової трансформації України, адміністратора домену .UA, компанію "Хостмайстер", Інтернет Асоціацію України, інтернет-провайдерів, СБУ та українські ЗМІ.

З початком нового робочого дня в США о 16:15 за київським часом представник реєстратора повідомив, що вони активно вивчають проблему. Через пів години блокування було успішно знято. Посольство України в США не припинило свої зусилля: Оксана Маркарова заявила, що очікують на другу відповідь від компанії щодо аналізу причин блокування домену UKR.NET з метою уникнення подібних ситуацій у майбутньому.

Команда УКРНЕТ переконана, що цей результат було досягнуто завдяки спільним зусиллям. Ми вдячні всім, хто приєднався, допомагав і підтримував. Наша сила завжди полягала в єднанні! Це надихає нас продовжувати працювати на користь мільйонів інтернет-користувачів, з любов'ю створюючи українські інтернет-сервіси.

Нагадаємо, зранку 7 березня користувачі помітили, що не можуть скористатись сервісом електронної пошти та оновленням стрічки новин від агрегатора Ukr.net. При спробі зайти на сайт у браузері з'являлось повідомлення, що такого доменного імені не існує.

В той же день компанія надала коментар Фокусу та пояснила, що сайт агрегатора новин Ukr.net не працює внаслідок блокування домену, яке здійснила компанія-реєстратор з США.