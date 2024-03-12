Залужний в Лондоні буде на своєму місці: як він допоможе озброїти Україну, — Гладких (відео)

Від Залужного на посаді дипломата ніхто не вимагає брати участь у культурних заходах. Він, як вагома фігура та герой України, буде працювати саме над безпековими питаннями, каже аналітик Валентин Гладких.

Призначення колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного послом у Великобританії є дуже важливим елементом зовнішньої політики України. Зараз всі зовнішньополітичні відносини України мають розглядатись виключно через призму військової підтримки та перемоги над російськими окупантами, і тут дипломат, що є фаховим військовим, потрібен перед усім. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив кандидат філософських наук та експерт Аналітичного центру "Об’єднана Україна" Валентин Гладких.

На його думку, Валерій Залужний на своїй військовій посаді напрацював достатньо досвіду і відповідних зв'язків із західними партнерами, щоб ефективно розв'язувати всі питання з Великобританією, що зараз є одним з локомотивів підтримки України. Результат його роботи ми обов'язково побачимо і він буде позитивним, вважає аналітик.

"Треба розуміти, що від Залужного на посаді дипломата ніхто не вимагає брати участь у культурних заходах чи займався поширенням багатої української культури, — каже Гладких. — Він, як вагома фігура та герой України, що був на обкладинці "Time", буде працювати саме над безпековими питаннями України".

А ще, зазначає аналітик, дипломат не обов'язково має бути кадровим, бо історія знає багато дипломатів, що були вагомими фігурами без міжнародної освіти в цій галузі й досягали фантастичних результатів. Головне, щоб людина розбиралась в темі, для якої її призначили й могла добитись результату.

"До того ж слід розуміти, що своїм призначенням на посаду посла в Лондон Залужний жодним чином не перекреслює свою політичну кар'єру, — відзначає Гладких. — Коли війна закінчиться в країні повернеться нормальний демократичний політичний процес, в якому, за бажанням, Залужний може взяти участь".

Як громадянин України Залужний цілком має право зорганізувати свою політичну силу та піти на вибори. Але зараз він розуміє, що треба зробити все можливе, для перемоги над Росією, зазначає Гладких.

Нагадаємо, щодо звільнення Валерія Залужного через рішення ВЛК висловився політичний аналітик Олександр Кочетков. З його слів, генерал погодився на "відверте приниження" і ризикує втратити довіру з боку українців.

Також ситуацію з Залужним прокоментував фінансовий експерт Сергій Фурса. З його слів, "списання" ексголовнокомандувача ЗСУ — це "технологія дискредитації політичного опонента".